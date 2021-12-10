Правозащитные группы утверждают, что Instagram рекламирует детям наркотики: какой ответ компании

Instagram утверждает, что запрещает продажу наркотиков, но аккаунты, рекламирующие продажу ксанакса, экстази, опиоидов и других наркотиков, все еще широко распространены и их легко найти на платформе, в том числе молодым пользователям. Данные были обнародованы правозащитной группой "Проект технической прозрачности" (TTP) во вторник, 7 декабря. Об этом сообщает CNN.

Логотип Instagram - фото из открытых источников

Объявление появилось накануне слушаний подкомитета Сената с главой Instagram Адамом Моссери, который собирается свидетельствовать законодателям о влиянии платформы на детей и подростков.

В рамках отчета TTP провела эксперимент, в ходе которого создала семь аккаунтов Instagram, принадлежавших пользователям-подросткам в возрасте от 13 до 17 лет. Оказалось, что эти аккаунты легко переходят на страницы, открыто рекламирующие продажу незаконных или фармацевтических наркотических товаров.

"Инстаграмм не только позволил гипотетическим подросткам легко искать наркотики с возрастными ограничениями и нелегальные наркотики, но и алгоритмы платформы помогли аккаунтам несовершеннолетних подключаться непосредственно к наркодилерам, которые продают все, от опиоидов до наркотиков для вечеринок. Результаты показывают еще один аспект неудач Instagram, когда дело касается детей ", – говорится в отчете.

Отвечая на сообщения, Стефани Отвей, пресс-секретарь Meta, материнской компании Instagram, повторила CNN Business, что платформа запрещает продажу наркотических средств.

"Только за последний квартал мы удалили 1,8 миллиона единиц контента, связанного с продажей наркотиков, и благодаря нашей усовершенствованной технологии обнаружения, распространенность такого содержания составляет около 0,05 процента просмотра, или примерно 5 просмотров на каждые 10 000. Мы продолжим совершенствоваться в этой сфере, пытаясь обеспечить безопасность Instagram, особенно для наших молодых членов сообщества ", – сказал Отвей в заявлении.

TTP не пытался фактически пройти процесс закупки лекарств на платформе, поэтому не понятно, действительно ли они прибыли. Тем не менее эксперимент является еще одной демонстрацией проблем, с которыми Instagram, Facebook и другие платформы компании сталкиваются в соблюдении собственной политики.

Согласно отчету TTP, когда один гипотетический подросток начал вводить фразу "buyxanax" в строку поиска Instagram, платформа начала автоматически заполнять результаты для покупки Xanax. Когда гипотетический пользователь нажал на один из предложенных аккаунтов, он мгновенно получил "прямую связь с дилером Xanax", говорится в отчете. Согласно отчету, весь процесс длился секунды, и то же произошло, когда пользователь искал "buyfentanyl" (фентанил является чрезвычайно мощным опиоидом, который является фактором роста смертности от передозировки наркотиков в Соединенных Штатах.)

В некоторых случаях предполагаемые наркодилеры даже обращались к аккаунтам подростков из-за прямых сообщений или голосовых звонков в Instagram после того, как они начали следить за ними, сообщает TTP.

"Во всех случаях, несмотря на то, что это были детские аккаунты, Instagram ничего не сделал, чтобы помешать им искать содержимое, связанное с наркотиками, а автоматические функции платформы даже ускорили этот процесс", – говорится в отчете.

Согласно отчету, Instagram сообщил TTP, что 36 из 50 сообщений, которые он предоставил в рамках расследования, не нарушали правила сообщества. Платформа в конце концов удалила 12 публикаций и сообщила TTP, что она удалила одну учетную запись, которая нарушила ее политику, хотя TTP утверждал, что учетная запись остается активной даже после того, как Instagram заявил, что она будет удалена.

Как сообщали ранее "Комментарии", родители смогут устанавливать временные ограничения детям в Instagram.

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