Потребители могут подать в суд на Facebook: как компания нарушает права пользователей

Потребители могут подать в суд на Facebook за нарушение конфиденциальности. Такое заявление сделал в четверг, 2 декабря, советник высшего европейского суда по делу об онлайн-играх в Германии, которая может открыть путь для подобных действий во всем мире. Об этом сообщает Reuters.

Женщина, держащая смартфон с логотипом Facebook перед новым логотипом Meta - Reuters

Дело началось в 2012 году и касается одной из нескольких проблем конфиденциальности и антимонопольного законодательства, с которыми сталкивается Facebook в Европе, где введено законодательство относительно ограничения власти так называемых технологических гигантов и обеспечения большей прозрачности.

"Государства-члены могут разрешить ассоциациям защиты прав потребителей подавать представительские иски против нарушений защиты персональных данных", – сказал Ришар де ла Тур, генеральный адвокат Суда Европейского Союза (CJEU) в Люксембурге.

Адвокат также отметил, что такие действия должны быть основаны на нарушениях прав, ссылаясь на знаковые правила конфиденциальности ЕС, принятые три года назад.

"Мы проанализируем мнение генерального адвоката. Юридическая ясность в сфере применения и процесса GDPR (регламент защиты персональных данных) важна, и мы рады, что Суд Европейского Союза рассматривает вопросы, затронутые в этом деле", — сообщил представитель Meta Platforms Inc.

GDPR предполагает, что любые запросы на сбор персональных данных должны подлежать четкому и информированному согласию.

Де ла Тур сказал, что потребительские организации, защищающие коллективные интересы потребителей, особенно внимательно относятся к GDPR, в частности, по установлению высокого уровня защиты персональных данных.

Facebook оказался на скамье подсудимых после того, как Федерация германских потребительских организаций подала иск о том, что социальная сеть позволила операторам онлайн-игр неправомерно собирать персональные данные игроков.

Игры были предложены в App Center Facebook в 2012 году. Играя в игры, пользователи автоматически соглашались делиться личными данными, включая адреса электронной почты. В конце игры они получат уведомление о том, что приложение может публиковать их статус, фотографии и другую информацию.

Немецкий суд низшей инстанции принял решение в пользу германской федерации, и Facebook обратился в высший суд, который впоследствии обратился за консультацией в СЕС. С тех пор Facebook изменил настройку конфиденциальности.

Как сообщали ранее "Комментарии", из основателя компании Meta (входят Facebook, Instagram и Whatsapp) Марк Цукерберг сообщил, что на платформе вскоре появятся платные подписки, которые помогут авторам избегать комиссий от Apple.

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