Потребители могут подать в суд на Facebook: как компания нарушает права пользователей

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Карина Ожерельева
Потребители могут подать в суд на Facebook за нарушение конфиденциальности. Такое заявление сделал в четверг, 2 декабря, советник высшего европейского суда по делу об онлайн-играх в Германии, которая может открыть путь для подобных действий во всем мире. Об этом сообщает Reuters.
Женщина, держащая смартфон с логотипом Facebook перед новым логотипом Meta - Reuters
Дело началось в 2012 году и касается одной из нескольких проблем конфиденциальности и антимонопольного законодательства, с которыми сталкивается Facebook в Европе, где введено законодательство относительно ограничения власти так называемых технологических гигантов и обеспечения большей прозрачности.
Адвокат также отметил, что такие действия должны быть основаны на нарушениях прав, ссылаясь на знаковые правила конфиденциальности ЕС, принятые три года назад.
GDPR предполагает, что любые запросы на сбор персональных данных должны подлежать четкому и информированному согласию.
Де ла Тур сказал, что потребительские организации, защищающие коллективные интересы потребителей, особенно внимательно относятся к GDPR, в частности, по установлению высокого уровня защиты персональных данных.
Facebook оказался на скамье подсудимых после того, как Федерация германских потребительских организаций подала иск о том, что социальная сеть позволила операторам онлайн-игр неправомерно собирать персональные данные игроков.
Игры были предложены в App Center Facebook в 2012 году. Играя в игры, пользователи автоматически соглашались делиться личными данными, включая адреса электронной почты. В конце игры они получат уведомление о том, что приложение может публиковать их статус, фотографии и другую информацию.
Немецкий суд низшей инстанции принял решение в пользу германской федерации, и Facebook обратился в высший суд, который впоследствии обратился за консультацией в СЕС. С тех пор Facebook изменил настройку конфиденциальности.
Как сообщали ранее "Комментарии", из основателя компании Meta (входят Facebook, Instagram и Whatsapp) Марк Цукерберг сообщил, что на платформе вскоре появятся платные подписки, которые помогут авторам избегать комиссий от Apple.
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