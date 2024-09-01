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После ареста Дурова Telegram заблокировал несколько сервисов: их использовали для продажи наркотиков

Telegram решил ограничить использование некоторых функций, активно использовавшихся преступниками.

сегодня, 15:33
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Автор:
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Slava Kot

Мессенджер Telegram заблокировала функции "Люди рядом" и геочат указывает ресурс Telegram Info. Это произошло через несколько дней после ареста владельца социальной платформы Павла Дурова во Франции.

После ареста Дурова Telegram заблокировал несколько сервисов: их использовали для продажи наркотиков

Telegram заблокировал несколько функций. Фото из открытых источников

Как отмечает ресурс Telegram Info, в мессенджере Telegram перестали отображаться пользователи в разделе "Люди рядом". Кроме того, исчезли геочаты. При этом пользователи до сих пор могут видеть на сервисе "Люди рядом" тех, то есть в списке контактов пользователей и при условии, что они позволили отображать себя в этом разделе.

Геочаты появились в Telegram в 2019 году. Благодаря этой функции можно было находить разговоры между пользователями, которые находились в радиусе до 12 км. Функция "Люди рядом" появилась в мессенджере весной 2021 года. Она позволяла искать людей благодаря геолокации вблизи пользователя. Обе функции стали популярны среди преступников, в частности для продажи наркотиков и проституции.

Напомним, что 39-летний Павел Дуров 24 августа был арестован в аэропорту Парижа. Причиной стали подозрения о соучастии Дурова в управлении Telegram таким образом, чтобы это позволяло совершать незаконные соглашения, в том числе торговля наркотиками, людьми и отмывание денег. 29 августа основатель Telegram Павел Дуров был освобожден из-под стражи за 5 миллионов евро.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что утечка файлов ФСБ РФ разоблачила новую информацию о связях Павла Дурова с Россией. Владелец социальной платформы заявлял, что не посещал Россию, однако совершил около 50 визитов в страну.

Также "Комментарии" писали, что Дмитрий Медведев признался, как Россия использует мессенджер Telegram против Украины.



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