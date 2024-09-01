После ареста Дурова Telegram заблокировал несколько сервисов: их использовали для продажи наркотиков

Мессенджер Telegram заблокировала функции "Люди рядом" и геочат указывает ресурс Telegram Info. Это произошло через несколько дней после ареста владельца социальной платформы Павла Дурова во Франции.



Telegram заблокировал несколько функций. Фото из открытых источников

Как отмечает ресурс Telegram Info, в мессенджере Telegram перестали отображаться пользователи в разделе "Люди рядом". Кроме того, исчезли геочаты. При этом пользователи до сих пор могут видеть на сервисе "Люди рядом" тех, то есть в списке контактов пользователей и при условии, что они позволили отображать себя в этом разделе.

Геочаты появились в Telegram в 2019 году. Благодаря этой функции можно было находить разговоры между пользователями, которые находились в радиусе до 12 км. Функция "Люди рядом" появилась в мессенджере весной 2021 года. Она позволяла искать людей благодаря геолокации вблизи пользователя. Обе функции стали популярны среди преступников, в частности для продажи наркотиков и проституции.

Напомним, что 39-летний Павел Дуров 24 августа был арестован в аэропорту Парижа. Причиной стали подозрения о соучастии Дурова в управлении Telegram таким образом, чтобы это позволяло совершать незаконные соглашения, в том числе торговля наркотиками, людьми и отмывание денег. 29 августа основатель Telegram Павел Дуров был освобожден из-под стражи за 5 миллионов евро.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что утечка файлов ФСБ РФ разоблачила новую информацию о связях Павла Дурова с Россией. Владелец социальной платформы заявлял, что не посещал Россию, однако совершил около 50 визитов в страну.



Также "Комментарии" писали, что Дмитрий Медведев признался, как Россия использует мессенджер Telegram против Украины.