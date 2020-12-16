PornHub теперь принимает только криптовалюту

PornHub после санкций MasterCard и Visa полностью отказался от приема реальных денег в качестве оплаты за премиум-аккаунт. Теперь он работает только с криптовалютой, принимая 14 ее видов.

Популярный ресурс "для взрослых" PornHub отказался от приема реальных денег при покупке премиум-аккаунта. Теперь заплатить за него можно исключительно криптовалютой, что стало следствием отказа платежных систем MasterCard и Visa сотрудничать с порталом.

"Очень жаль, что Visa и Mastercard играют в подобные легальные игры, чтобы привлечь к ответственности Pornhub".

В компании отметили, что подобный шаг со стороны крупных финансовых монополистов, выпускающих кредитные карты, повредит не только PornHub. Люди не смогут забрать свои деньги, что проблематично, потому что многие используют платформу в качестве основного источника дохода.



Pornhub принимает Tron, Tether, Verge, Bitcoin Cash, Bitcoin, Ethereum, Dash, Ethereum Classic, Monero, NEM, Litecoin и Zcash. Трафик Pornhub увеличился с начала пандемии COVID-19, достигнув 3,6 миллиарда, согласно аналитическому сайту SimilarWeb.com.

Напомним, вчера стало известно, какие 10 техногигантов попадут под санкции ЕС за монополию. Источник дал этот список на основе критериев, опубликованных во вторник Брюсселем. Чтобы попасть в эту категорию, компания должна иметь в ЕС оборот более 6,5 миллиардов евро или рыночную оценку более 65 миллиардов.

Ранее "Комментарии" сообщали, что технологические гиганты могут столкнуться со штрафами до 10% годового дохода, если они не будут соблюдать новые правила Европейского союза в отношении использования данных.





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