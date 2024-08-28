Популярные мессенджеры, которые могут стать альтернативой Telegram

Основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции. Причиной задержания стало нежелание бизнесмена сотрудничать с французскими властями по модерации на платформе, где совершались различные преступления. Пока неизвестно, чем завершится история с арестом Дурова, однако портал "Комментарии" подготовил список альтернатив Telegram.



Чем заменить Telegram. Фото из открытых источников

Signal: приоритет конфиденциальности

Signal часто называют наиболее безопасным мессенджером, доступным на рынке. Он был создан с акцентом на конфиденциальность и защиту пользователей. Signal предлагает сквозное шифрование для всех сообщений и звонков, что гарантирует, что доступ к вашей информации будете иметь только вы и ваш собеседник.

Особенности Signal:



- Безопасность: сквозное шифрование и отсутствие хранения данных на серверах.



— Простота в использовании: интерфейс мессенджера интуитивно понятен.

— Открытый исходный код: доступность для проверки и модификации разработчиками.

Недостатком Signal являются ограниченные возможности кастомизации и небольшой набор дополнительных функций по сравнению с Telegram, однако для тех, кто ценит конфиденциальность, мессенджер может стать идеальным выбором.

WhatsApp: популярность и интеграция

WhatsApp является одним из самых популярных мессенджеров в мире, обеспечивающих его интеграцию практически со всеми платформами и устройствами. Как и Telegram, WhatsApp поддерживает обмен текстовыми сообщениями, медиафайлами, а также голосовые и видеовызовы.

Особенности WhatsApp:



- Сквозное шифрование: защита данных пользователей.



— Большая пользовательская база: легкость в нахождении контактов.

— Интеграция с Facebook: удобство в использовании с другими сервисами компании.

Несмотря на высокий уровень безопасности, WhatsApp подвергался критике из-за своей принадлежности к Facebook (Meta), что вызывает беспокойство у некоторых пользователей относительно сбора данных и конфиденциальности. Однако для тех, кто ищет удобный и популярный мессенджер, WhatsApp может быть достойной альтернативой Telegram.

Viber: функциональность и бесплатные звонки

Viber уже давно завоевал популярность среди пользователей благодаря удобству и бесплатным звонкам. Как и Telegram, Viber позволяет создавать групповые чаты, отправлять текстовые и голосовые сообщения, а также совершать видеовызовы.

Особенности Viber:



- Бесплатные звонки: возможность звонить на другие Viber-аккаунты бесплатно.



— Шифрование: обеспечение конфиденциальности сообщений.

— Возможности персонализации: широкий выбор стикеров и тем оформления.

Viber имеет несколько более сложный интерфейс по сравнению с Telegram, но предоставляет больше возможностей для персонализации. Это делает его привлекательным для тех, кто любит настраивать приложение под себя.

Threema: конфиденциальность без компромиссов

Threema – это платный мессенджер, который, как и Signal, делает акцент на конфиденциальности. Он позволяет пользователям регистрироваться без использования телефонного номера или электронной почты, что обеспечивает анонимность.

Особенности Threema:



- Анонимность: регистрация без персональных данных.



— Сквозное шифрование: защита данных пользователей.

— Дополнительные функции: опросы, а также возможность отправки голосовых сообщений, файлов и медиа.

Поскольку Threema является платным приложением, его пользовательская база значительно меньше, чем у бесплатных аналогов, однако этот мессенджер является отличным выбором для тех, кто готов заплатить за максимальную конфиденциальность и безопасность.

Element: децентрализация и открытый исходный код

Element – это децентрализованный мессенджер, построенный на основе протокола Matrix. Он позволяет пользователям создавать собственные серверы для обмена сообщениями, что позволяет полностью контролировать данные.

Особенности Element:



– Децентрализация: возможность создания собственных серверов.



— Открытый исходный код: прозрачность и возможность кастомизации.

— Многофункциональность: поддержка групповых чатов и видеовызовов.

Element подходит для пользователей, которые ищут максимальную свободу и контроль своих данных. Однако этот мессенджер может быть более сложным в настройке для пользователей, не имеющих технических знаний.

Telegram остается одним из самых популярных мессенджеров, но существует много альтернатив, которые могут удовлетворить потребности пользователей. Signal, WhatsApp, Viber, Threema и Element – каждый из этих мессенджеров имеет свои уникальные особенности, которые могут сделать их лучшим выбором для определенных категорий пользователей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как сохранить важную информацию с Telegram, если мессенджер перестанет работать.

Также "Комментарии" писали, что для России может означать арест Дурова.

