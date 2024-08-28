Популярные мессенджеры, которые могут стать альтернативой Telegram

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Slava Kot
Основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции. Причиной задержания стало нежелание бизнесмена сотрудничать с французскими властями по модерации на платформе, где совершались различные преступления. Пока неизвестно, чем завершится история с арестом Дурова, однако портал "Комментарии" подготовил список альтернатив Telegram.
Чем заменить Telegram. Фото из открытых источников
Signal часто называют наиболее безопасным мессенджером, доступным на рынке. Он был создан с акцентом на конфиденциальность и защиту пользователей. Signal предлагает сквозное шифрование для всех сообщений и звонков, что гарантирует, что доступ к вашей информации будете иметь только вы и ваш собеседник.
Особенности Signal:
Недостатком Signal являются ограниченные возможности кастомизации и небольшой набор дополнительных функций по сравнению с Telegram, однако для тех, кто ценит конфиденциальность, мессенджер может стать идеальным выбором.
WhatsApp является одним из самых популярных мессенджеров в мире, обеспечивающих его интеграцию практически со всеми платформами и устройствами. Как и Telegram, WhatsApp поддерживает обмен текстовыми сообщениями, медиафайлами, а также голосовые и видеовызовы.
Особенности WhatsApp:
Несмотря на высокий уровень безопасности, WhatsApp подвергался критике из-за своей принадлежности к Facebook (Meta), что вызывает беспокойство у некоторых пользователей относительно сбора данных и конфиденциальности. Однако для тех, кто ищет удобный и популярный мессенджер, WhatsApp может быть достойной альтернативой Telegram.
Viber уже давно завоевал популярность среди пользователей благодаря удобству и бесплатным звонкам. Как и Telegram, Viber позволяет создавать групповые чаты, отправлять текстовые и голосовые сообщения, а также совершать видеовызовы.
Особенности Viber:
Viber имеет несколько более сложный интерфейс по сравнению с Telegram, но предоставляет больше возможностей для персонализации. Это делает его привлекательным для тех, кто любит настраивать приложение под себя.
Threema – это платный мессенджер, который, как и Signal, делает акцент на конфиденциальности. Он позволяет пользователям регистрироваться без использования телефонного номера или электронной почты, что обеспечивает анонимность.
Особенности Threema:
Поскольку Threema является платным приложением, его пользовательская база значительно меньше, чем у бесплатных аналогов, однако этот мессенджер является отличным выбором для тех, кто готов заплатить за максимальную конфиденциальность и безопасность.
Element – это децентрализованный мессенджер, построенный на основе протокола Matrix. Он позволяет пользователям создавать собственные серверы для обмена сообщениями, что позволяет полностью контролировать данные.
Особенности Element:
Element подходит для пользователей, которые ищут максимальную свободу и контроль своих данных. Однако этот мессенджер может быть более сложным в настройке для пользователей, не имеющих технических знаний.
Telegram остается одним из самых популярных мессенджеров, но существует много альтернатив, которые могут удовлетворить потребности пользователей. Signal, WhatsApp, Viber, Threema и Element – каждый из этих мессенджеров имеет свои уникальные особенности, которые могут сделать их лучшим выбором для определенных категорий пользователей.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как сохранить важную информацию с Telegram, если мессенджер перестанет работать.
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