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Популярная социальная сеть тестирует функцию платной подписки

Джек Дорси сообщил, что Twitter собирается получать деньги с пользователей

сегодня, 17:33
Автор:

Павел Зинченко
Популярная социальная сеть тестирует функцию платной подписки

Социальная сеть Twitter активно изучает дополнительные способы зарабатывания денег за счет пользователей, в том числе путем пересмотра модели подписки, заявил в четверг генеральный директор Джек Дорси. Этот шаг связан с тем, что Twitter претерпел резкий спад в своей основной рекламной деятельности. Об этом сообщает CNN.

"Вероятно, вы увидите испытание различных подходов в этом году", - сообщил Дорси аналитикам во время обсуждения итогов деятельности компании во втором квартале. Дорси сказал, что у него "действительно высокая планка, когда мы просим потребителей платить за аспекты Twitter", но подтвердил, что компания стремится диверсифицировать свои источники дохода на "очень, очень ранних этапах исследования".

Ранее в этом месяце появились слухи о платном варианте подписки на Twitter. Это произошло после того, как компания опубликовала вакансию, посвященную созданию платформы подписки под кодовым названием "Gryphon".  

Акции Twitter выросли на 4% в начале торгов в четверг. Как и конкурирующие социальные сети, Twitter сосредоточился на предоставлении бесплатных услуг и зарабатывании денег, позволяя брендам ориентировать рекламу на миллионы своих пользователей.

Планы роста Twitter находятся под пристальным вниманием, так как многие рекламодатели отступают из-за пандемии. В четверг Twitter сообщил о доходах от рекламы во втором квартале на уровне 562 млн. долларов, что на 23% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщало издание "Комментарии", Twitter начал борьбу с теориями заговора.


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