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Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе Instagram и WhatsApp

Сбои в работе Instagram начались около 19:15 по киевскому времени

сегодня, 20:05
Автор:

Татьяна Веремеева

Пользователи соцсетей по всему миру пожаловались, что у них не работает Instagram и WhatsApp – возникают проблемы с загрузкой.

Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе Instagram и WhatsApp

Instagram

Если попытаться зайти в Instagram через мобильное приложение, то появляется сообщение: "Не удалось обновить ленту", при этом, ранее загруженные записи отображаются. В то же время при попытке зайти в соцсеть через браузер, на экране появляется сообщение: "5xx Server Error".

Отметим, ошибки в браузере с кодом "5хх" (500, 501, 502 и т.д.), когда возникают проблемы со стороны сервера.


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