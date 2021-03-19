Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе Instagram и WhatsApp

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Татьяна Веремеева
Пользователи соцсетей по всему миру пожаловались, что у них не работает Instagram и WhatsApp –
возникают проблемы с загрузкой.
Если попытаться зайти в Instagram через мобильное приложение,
то появляется сообщение: "Не удалось обновить ленту", при этом, ранее
загруженные записи отображаются. В то же время при попытке зайти в соцсеть
через браузер, на экране появляется сообщение: "5xx Server Error".
Отметим, ошибки в браузере с кодом "5хх" (500, 501, 502 и т.д.), когда
возникают проблемы со стороны сервера.
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