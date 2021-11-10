Похищенную девушку спасли благодаря жесту из популярного на TikTok видео

Девушку-подростка в Кентукки (США) спасли от похитителя после того, как она показала вирусные жесты из TikTok. Эти жесты означают, что человек в опасности и нуждается в помощи. Об этом сообщает британское издание Insider. 16-летнюю девушку нашли в Кентукки после того, как неизвестный позвонил в службу 911. Звонивший мужчина сообщил, что ехавшая в автомобиле впереди женщина-пассажирка использовала сигналы с просьбой о помощи. Когда полицейские остановили авто, они кроме пленницы обнаружили у 61-летнего водителя фотографии с изображениями сексуального акта с несовершеннолетними.

Соцсеть - фото из открытых источников

За несколько дней до этого родители девушки (имя которой не разглашается) заявили, что их дочь пропала без вести. В настоящее время задержанный находится в исправительном центре округа Лорел, где его арестовали за незаконное заключение и хранение контента, что демонстрирует сексуальный акт с участием несовершеннолетнего ребенка. Сигналы, предоставляемые девушкой, — смесь из жестов руками, передающими информацию "насилие дома" и "мне нужна помощь". Последовательность такова: сначала нужно показать раскрытую ладонь, затем – загнуть большой палец внутрь, после – сжать руку в кулак. Этот сигнал стал популярен у TikTok как средство распознавания и помощи жертвам насилия. В одном популярном видео, имеющем более 3,5 миллионов просмотров и 130 000 распространений, женщина демонстрирует, как тонко использовать сигналы во время видеозвонка с другом.

По замыслу такой жест можно показать вроде бы случайно, чтобы его не заметили обидчики. Такие сообщения впервые начали появляться в июне 2020 года вместе с сообщениями о росте уровня домашнего насилия во всем мире в связи с введением карантинов. Из-за этого обстоятельства многие жертвы остались в ловушке внутри со своими обидчиками. По данным Организации Объединенных Наций, количество случаев домашнего насилия во время карантина возросло более чем на 20%, что является частью тревожной тенденции, которую организация назвала "теневой пандемией".

Напомним, Пол Тэй, выдвинувший свою кандидатуру на пост губернатора Оклахомы, подозревается в изнасиловании, нападении и похищении женщины. Об этом сообщают в пресс-службе полиции Талсы в Facebook. Известно, что 23 августа в подразделение полиции специальных жертв Департамента полиции Талсы обратилась женщина с заявлением на 58-летнего Пола Тея.

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