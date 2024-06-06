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Почему мобильный интернет ухудшается во время отключения света: как иметь скоростной интернет

Полезные советы о том, как иметь скоростной и стабильный интернет при отключениях электроэнергии.

сегодня, 09:45
Автор:
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Slava Kot
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В Министерстве цифровой трансформации объяснили, почему в периоды отключения электроэнергии у украинцев проблемы с медленным мобильным интернетом. Как оказалось, это происходит из-за перегрузки сетей мобильных операторов.

Почему мобильный интернет ухудшается во время отключения света: как иметь скоростной интернет

Интернет без света. Фото из открытых источников

В Минцифре объяснили, что в периоды отключений электроэнергии многие пользователи переходят с домашнего интернета на мобильный, перегружающий системы и связь меняется с 4G на Е, или вообще пропадает.

"Обычно большинство интернет-трафика используется через домашний или офисный интернет, а во время обесточений украинцы переключаются на мобильный. Поэтому нагрузка на мобильную сеть возрастает почти в 10 раз и связь и интернет становятся нестабильными", — объясняют в Минцифре.

Чтобы иметь скоростной интернет в периоды отключений, Минцифры дали несколько полезных советов. Например, в приложении "Дия" существует карта "пунктов несокрушимости", где можно зарядить телефон и подключиться к интернету.

Также Минцифры советует подключиться к интернет-провайдеру, использующему технологию xPON. Это позволит иметь высокоскоростной интернет до 72 часов при отключении света. Кроме того, можно подключиться к нацроумингу, чтобы получить лучший мобильный интернет.

Почему мобильный интернет ухудшается во время отключения света: как иметь скоростной интернет - фото 2

Что нужно сделать, чтобы иметь интернет при отключении света. Инфографика Минцифры

Ранее портал "Комментарии" сообщал об опросе, поддерживают ли украинцы повышение цены на свет ради восстановления украинской энергосистемы.

Также "Комментарии" писали о заявлении нардепа, в котором он рассказал, что после увеличения цены на свет, украинцев ожидает повышение других коммунальных тарифов.



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