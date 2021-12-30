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Опубликован рейтинг самых популярных мобильных приложений 2021 года

Популярный сервис TikTok скачали в уходящем году 656 миллионов раз

сегодня, 11:20
Автор:

Елизавета Черных
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Консалтинговая компания Apptopia составила рейтинг приложений, которые в 2021 году скачивали больше всего раз, и которые оказались наиболее прибыльными по итогам года. Об этом пишет УНИАН. 

Опубликован рейтинг самых популярных мобильных приложений 2021 года

Опубликован рейтинг самых популярных мобильных приложений 2021 года - фото из открытых источников

Отмечается, что в уходящем году наиболее востребованным оказался софт, который состоит из социальных сетей и мессенджеров. Что специалисты называют предсказуемым. 

Первое место рейтинга в 2021 году занял сервис TikTok, который скачали 656 миллионов раз. 

Места со второго по четвертое достались ресурсам, что принадлежат Meta (бывшей Facebook). Instagram был скачал 545 миллионов раз, Facebook — 416 миллионов, а WhatsApp — 395 миллионов.

В пятерку самых популярных приложений также попал Telergam, который в 2021 году был скачан 329 миллионов раз. 

Опубликован рейтинг самых популярных мобильных приложений 2021 года - фото 2

Напомним, что по данным рейтинга компании Cloudflare,  TikTok также оказался в лидерах, обогнав Google. Для сравнения, в прошлом году на первом месте был Google, а TikTok только на седьмом. Чтобы составить свой рейтинг, Cloudflare использовал данные о глобальных моделях интернет-трафика, включая использование приложений или когда человек посещал сайт в веб-браузере. Секретом успеха популярного приложения эксперты называют специалисты алгоритм, который способен подбираться видеоролики таким образом, что пользователи "залипают" на платформе на длительное время. 

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что в сети TikTok стала популярна новая и опасная игра. Это вирусный тренд под названием Blackout Challenge по условиям которого его участники снимают, как задерживают свое дыхание до обморока.


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Источник: https://www.unian.net/techno/software/nazvany-samye-populyarnye-mobilnye-prilozheniya-2021-goda-11658370.html
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