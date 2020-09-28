Опасны для всего мира: чем грозит зависимость от социальных сетей

Стремительное развитие технологий приносит человечеству не только много плюсов, но и минусов. Потому что социальные сети меняют образ мышления и отнимают немалую часть нашего времени, передает издание The Guardian.

Чем грозит зависимость от социальных сетей. Фото: zn.ua

Оказывается, что использование социальных сетей на протяжении длительного времени лишает человека способности мыслить креативно. А в будущем это может отразиться на качестве жизни гораздо серьезнее – мир превратится в настоящую "антиутопию".

Современные медиаплатформы работают на основе бизнес-модели, которая запрограммирована на то, чтобы использовать человеческий опыт для своих целей.

Проведенные опросы показали, что люди в возрасте от 18 до 29 лет почти всегда находятся в режиме "онлайн". А такая привычка повышает тревожность и депрессию, особенно среди молодежи.

Например, Facebook предлагает своим пользователям такой контент, чтобы их заинтересовать, заставив как можно больше времени провести в интернете. А придуманные сложные алгоритмы "давят" на эмоциональную уязвимость людей, используя ее в своих целях. Спрогнозировать эмоции и поведение людей – теперь это одна из самых легких задач. А это, в свою очередь, используют рекламодатели, чтобы получить прибыль в будущем.

Как ранее сообщали "Комментарии", Фейсбук создал новую соцсеть.



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