Новый тренд в TikTok: видео с Гитлером набирают миллионы просмотров

В социальной сети TikTok появился опасный тренд: видео с выступлениями Адольфа Гитлера, озвученные искусственным интеллектом на разных языках. Такие клипы, часто сопровождающиеся популярной музыкой, обходят модерацию платформы и получают миллионы просмотров.



В TikTok популяризируют Гитлера. Фото из открытых источников

Несмотря на то, что TikTok запрещает прославление лиц, причастных к массовым актам насилия или разжигание ненависти, подобные видео с Гитлером быстро распространяются в сети. Одно из таких видео с речью Гитлера набрало более миллиона просмотров, прежде чем его удалили. Другой ролик собрал 270 тысяч просмотров и сопровождался комментариями: "Это изменило мои взгляды на него".

Кроме того, одна учетная запись с 12 выступлениями Гитлера имела более 20 000 подписчиков и почти 4 миллиона просмотров, а также сопровождалась текстом: "взросление — это осознание того, кем на самом деле был злодей".

Эти видео озвученные искусственным интеллектом часто представляют Гитлера как лидера, которого неправильно поняли, а его действия оправдывают, как вынужденную реакцию на внешние обстоятельства, что прямо противоречит проверенным историческим фактам и искажает реальность. Некоторые клипы сопровождаются популярной музыкой, что делает их более привлекательными для молодой аудитории.

В TikTok отреагировали на новый тренд и сообщили, что за последний месяц платформа удалила более 1300 подобных видео. Представитель TikTok заявил, что компания строго придерживается политики по ненависти и активно работает над удалением контента, продвигающего нацистскую идеологию.

На фоне этого явления появилась более широкая проблема: сеть, известная как NazTok. Она охватывает сотни аккаунтов, прославляющих нацистскую идеологию, отрицает Холокост и активно пытается вербовать новых членов. Несмотря на попытки TikTok ограничить этот контент, многие аккаунты успевают набрать миллионы просмотров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Центр противодействия дезинформации назвал TikTok более опасным для Украины, чем Telegram. В чем причина.

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