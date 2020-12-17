Нидерландская прокуратура объяснила, как именно хакер взломал аккаунт Трампа на Twitter

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Павел Зинченко
Голландская прокуратура рассказала, как хакер удалось успешно войти в аккаунт Дональда Трампа в Twitter, угадав его пароль — "MAGA2020!". При этом органы правосудия не будут наказывать Виктора Геверса, который вел себя "этично".
ФОТО: BBC
Геверс поделился тем, что, по его словам, было скриншотами внутренней части аккаунта Трампа 22 октября, во время заключительных этапов президентских выборов в США. В то же время Белый дом отрицал факт взлома, а Twitter заявил, что у него нет никаких доказательств такого происшествия.
Геверс сказал, что очень доволен результатом, поскольку сумел найти уязвимость в системе безопасности и указал на них соответствующим службам. Авторитетный исследователь кибербезопасности рассказал, что 16 октября он проводил полурегулярную проверку аккаунтов в Twitter высокопоставленных кандидатов на выборах в США, когда угадал пароль президента Трампа.
Полицейские добавили, что они отправили властям США свои выводы. Геверс сказал офицерам, что у него гораздо больше доказательств "взлома". Теоретически он мог бы видеть все данные президента, в том числе: личные фотографии и сообщения; твиты, добавленные в закладки; сколько людей он заблокировал. Аккаунт президента, у которого 89 миллионов подписчиков, теперь в безопасности.
Как сообщало издание "Комментарии", хакеры взломали систему Министерства финансов США.
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