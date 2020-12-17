kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.12.2020

BTC/USD

23436.70

ETH/USD

652.68

LTC/USD

94.74

НБУ 17.12.2020

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

34.25

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT интернет Нидерландская прокуратура объяснила, как именно хакер взломал аккаунт Трампа на Twitter
commentss НОВОСТИ Все новости

Нидерландская прокуратура объяснила, как именно хакер взломал аккаунт Трампа на Twitter

Полиция не собирается наказывать хакера, поскольку он вел себя этично

сегодня, 10:56
Автор:

Павел Зинченко

Голландская прокуратура рассказала, как хакер удалось успешно войти в аккаунт Дональда Трампа в Twitter, угадав его пароль — "MAGA2020!". При этом органы правосудия не будут наказывать Виктора Геверса, который вел себя "этично".

Нидерландская прокуратура объяснила, как именно хакер взломал аккаунт Трампа на Twitter

ФОТО: BBC

Геверс поделился тем, что, по его словам, было скриншотами внутренней части аккаунта Трампа 22 октября, во время заключительных этапов президентских выборов в США. В то же время Белый дом отрицал факт взлома, а Twitter заявил, что у него нет никаких доказательств такого происшествия.

"Мы не видели доказательств, подтверждающих это утверждение, в том числе из статьи, опубликованной сегодня в Нидерландах. Мы активно внедрили меры безопасности учетной записи для определенной группы высокопоставленных лиц, связанных с выборами аккаунты Twitter в Соединенных Штатах, включая федеральные органы власти", — прокомментировал Twitter эти события.

Геверс сказал, что очень доволен результатом, поскольку сумел найти уязвимость в системе безопасности и указал на них соответствующим службам. Авторитетный исследователь кибербезопасности рассказал, что 16 октября он проводил полурегулярную проверку аккаунтов в Twitter высокопоставленных кандидатов на выборах в США, когда угадал пароль президента Трампа.

"Хакер заявил полиции, что проверил надежность пароля, потому что имелись серьезные опасения, что эта учетная запись Twitter могла быть взята под контроль посторонними лицами до президентских выборов", — рассказал представитель полиции Нидерландов.

Полицейские добавили, что они отправили властям США свои выводы. Геверс сказал офицерам, что у него гораздо больше доказательств "взлома". Теоретически он мог бы видеть все данные президента, в том числе: личные фотографии и сообщения; твиты, добавленные в закладки; сколько людей он заблокировал. Аккаунт президента, у которого 89 миллионов подписчиков, теперь в безопасности.

Как сообщало издание "Комментарии", хакеры взломали систему Министерства финансов США.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/technology-55337192
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ