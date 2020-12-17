Нидерландская прокуратура объяснила, как именно хакер взломал аккаунт Трампа на Twitter

Голландская прокуратура рассказала, как хакер удалось успешно войти в аккаунт Дональда Трампа в Twitter, угадав его пароль — "MAGA2020!". При этом органы правосудия не будут наказывать Виктора Геверса, который вел себя "этично".

ФОТО: BBC

Геверс поделился тем, что, по его словам, было скриншотами внутренней части аккаунта Трампа 22 октября, во время заключительных этапов президентских выборов в США. В то же время Белый дом отрицал факт взлома, а Twitter заявил, что у него нет никаких доказательств такого происшествия.

"Мы не видели доказательств, подтверждающих это утверждение, в том числе из статьи, опубликованной сегодня в Нидерландах. Мы активно внедрили меры безопасности учетной записи для определенной группы высокопоставленных лиц, связанных с выборами аккаунты Twitter в Соединенных Штатах, включая федеральные органы власти", — прокомментировал Twitter эти события.

Геверс сказал, что очень доволен результатом, поскольку сумел найти уязвимость в системе безопасности и указал на них соответствующим службам. Авторитетный исследователь кибербезопасности рассказал, что 16 октября он проводил полурегулярную проверку аккаунтов в Twitter высокопоставленных кандидатов на выборах в США, когда угадал пароль президента Трампа.

"Хакер заявил полиции, что проверил надежность пароля, потому что имелись серьезные опасения, что эта учетная запись Twitter могла быть взята под контроль посторонними лицами до президентских выборов", — рассказал представитель полиции Нидерландов.

Полицейские добавили, что они отправили властям США свои выводы. Геверс сказал офицерам, что у него гораздо больше доказательств "взлома". Теоретически он мог бы видеть все данные президента, в том числе: личные фотографии и сообщения; твиты, добавленные в закладки; сколько людей он заблокировал. Аккаунт президента, у которого 89 миллионов подписчиков, теперь в безопасности.

Как сообщало издание "Комментарии", хакеры взломали систему Министерства финансов США.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!