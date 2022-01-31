Не Google: список полезных поисковых систем, о которых вы не знали

В сети Интернет есть немало полезных ресурсов и поисковых систем, которые собирают и оцифровывают данные о научных достижениях. Об этом написал в Facebook Андрей Ставницер, почётный консул Австрии в Одессе, украинский бизнесмен.



Где искать книги, статьи, исследования, фото из открытых источников

Итак, в списке топ-8 поисковиков для обучения и самообразования следующие.

Сайт www.refseek.com открывает доступ к академическим ресурсам, таким как полные энциклопедии, монографии ученых разных стран мира, научно-популярные журналы. Другой поисковик www.worldcat.org найдет книги в мировых библиотеках. Поиск осуществляется по содержанию более 20 тысяч библиотек. Здесь можно искать книги, статьи или зайти на сайты библиотек американских вузов.



В поисковике https://link.springer.com можно найти немало научной литературы. Среди которых и статьи, и протоколы исследований, и книги.

Научно популярные журналы можно найти в поисковике www.bioline.org.br. Публикации статей по экономическим наукам ищите здесь – http://repec.org. В поисковике проиндексированы данные о нескольких миллионах статей.

Найти научные сайты и статьи можно через американскую государственную поисковую систему www.science.gov. Если вам захотелось бесплатно скачать книги на любую тему, обратитесь к поисковику www.pdfdrive.com. Сообщается, что документы здесь загружаются бесплатно.

Также немало бесплатных для доступа академических исследований (70% из имеющихся) есть в базе поисковой системы www.base-search.net

Для использования этих ресурсов нужно владеть английским, так как все эти иностранные ресурсы работают на английском. И публикации, и исследования, и книги, которые там можно найти, тоже на английском.



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