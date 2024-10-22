Meta возвращает некоторые функции в Facebook и Instagram: о чем идет речь

Компания Meta снова вводит технологию распознавания лиц в Facebook и Instagram. Это возвращение произошло после трех лет перерыва, вызванного критикой по конфиденциальности данных. Новые функции призваны защитить пользователей от мошеннических рекламных объявлений и помочь восстановить доступ к сломанным аккаунтам. Об этом сообщает Engadget.

Facebook и Instagram. Фото из открытых источников

Meta объявила о запуске технологии распознавания лиц для платформ Facebook и Instagram. Эта инициатива направлена на борьбу с мошенниками, использующими лицо знаменитостей в фальшивых рекламных объявлениях, а также поможет пользователям, потерявшим доступ к своим аккаунтам. Вице-президент Meta по политике контента Моника Бикерт заявила, что новая система будет работать значительно быстрее и точнее, чем ручная проверка.

Технология уже тестируется для небольшой группы публичных лиц, но Meta планирует расширить ее использование в ближайшие недели. Для обнаружения мошеннической рекламы, использующей образы известных персон, система будет распознавать лицо в рекламе и сравнивать их с фотографиями знаменитостей в соцсетях.

Также Meta экспериментирует с видеоселфом как способом восстановления доступа к аккаунтам. Пользователи смогут загружать видео с собой для подтверждения своей личности, если аккаунт был сломан или потерян доступ к нему.

Компания подчеркивает, что все данные лица, используемые для сравнения, будут немедленно удаляться после проверки. Однако эти функции не будут доступны в Иллинойсе и Техасе из-за предыдущих юридических конфликтов Meta, а также в ЕС и Великобритании из-за текущих переговоров с регуляторами.

Напомним, компания Meta в понедельник, 16 сентября, заявила о запрете RT, Россия сегодня. В компании утверждают, что эти медиа использовали обманчивую тактику для осуществления скрытых операций влияния в интернете.