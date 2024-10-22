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Meta возвращает некоторые функции в Facebook и Instagram: о чем идет речь

Новые функции призваны защитить пользователей от мошенников и упростить восстановление аккаунтов

22 октября 2024, 14:23
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Амбарцумян Анна

Компания Meta снова вводит технологию распознавания лиц в Facebook и Instagram. Это возвращение произошло после трех лет перерыва, вызванного критикой по конфиденциальности данных. Новые функции призваны защитить пользователей от мошеннических рекламных объявлений и помочь восстановить доступ к сломанным аккаунтам. Об этом сообщает Engadget.

Meta возвращает некоторые функции в Facebook и Instagram: о чем идет речь

Facebook и Instagram. Фото из открытых источников

Meta объявила о запуске технологии распознавания лиц для платформ Facebook и Instagram. Эта инициатива направлена на борьбу с мошенниками, использующими лицо знаменитостей в фальшивых рекламных объявлениях, а также поможет пользователям, потерявшим доступ к своим аккаунтам. Вице-президент Meta по политике контента Моника Бикерт заявила, что новая система будет работать значительно быстрее и точнее, чем ручная проверка.

Технология уже тестируется для небольшой группы публичных лиц, но Meta планирует расширить ее использование в ближайшие недели. Для обнаружения мошеннической рекламы, использующей образы известных персон, система будет распознавать лицо в рекламе и сравнивать их с фотографиями знаменитостей в соцсетях.

Также Meta экспериментирует с видеоселфом как способом восстановления доступа к аккаунтам. Пользователи смогут загружать видео с собой для подтверждения своей личности, если аккаунт был сломан или потерян доступ к нему.

Компания подчеркивает, что все данные лица, используемые для сравнения, будут немедленно удаляться после проверки. Однако эти функции не будут доступны в Иллинойсе и Техасе из-за предыдущих юридических конфликтов Meta, а также в ЕС и Великобритании из-за текущих переговоров с регуляторами.

Напомним, компания Meta в понедельник, 16 сентября, заявила о запрете RT, Россия сегодня. В компании утверждают, что эти медиа использовали обманчивую тактику для осуществления скрытых операций влияния в интернете.



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Источник: https://www.engadget.com/social-media/meta-is-bringing-back-facial-recognition-with-new-safety-features-for-facebook-and-instagram-222523426.html
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