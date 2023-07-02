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Маск вводит ограничения для просмотров в Twitter

Американский миллиардер Илон Маск объявил, что пользователи Twitter смогут просматривать ограниченное количество сообщений в сутки.

сегодня, 09:05
Автор:
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Slava Kot
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Маск вводит ограничения для просмотров в Twitter

Илон Маск. Фото из открытых источников

Владелец Twitter Илон Маск сообщил о новых ограничениях для пользователей социальной сети. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на твит американского бизнесмена.


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Илон Маск сообщил, что пользователи Twitter столкнутся с ограничениями по просмотрам в этой социальной сети. Новые и непроверенные учетные записи могут просмотреть до 300 сообщений в день в социальной сети. Неподтвержденные пользователи имеют лимит в 600 твитов, а подтвержденные могут просматривать 6 тыс. сообщений в Twitter.

Маск объясняет такое решение опасным и большим сбором информации в социальной сети.

"Чтобы устранить экстремальный уровень сбора данных и манипулирования системой, мы применили временные ограничения", – написал Илон Маск.

Через час после объявления об ограничениях Маск сообщил о новых изменениях в количестве просмотров для разных групп. Таким образом, просмотр твитов для верифицированных аккаунтов Twitter вырос до 8 тыс. Пользователи с непроверенными страницами в социальной сети могут смотреть 800 сообщений, а новые неподтвержденные учетные записи смогут просматривать до 400 твитов в день.

Впоследствии Маск обновил информацию о лимитах: 10 тыс., 1000 и 500 соответственно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск бросил вызов Цукербергу на бой в клетке. Владелец Facebook и Instagram принял вызов Маска и спросил, на какой площадке пройдет бой.

Также "Комментарии" писали, что Илон Маск поддержал американского ведущего, утверждающего, что Украина взорвала ГЭС. Уволенный ведущий с телеканала FOX News начал распространять пророссийские нарративы в американском инфопространстве.



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Источник: https://twitter.com/elonmusk/status/1675214274627530754
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