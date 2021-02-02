Илон Маск решил покинуть Twitter

Основатель компании SpaceX Илон Маск объявил о том, что уходит из соцсети Twitter. О таком решении говорится в последнем твите изобретателя.

Илон Маск на какое-то время покинул Twitter. Фото: Getty Images

"На время выключу Twitter", — говорится в тексте публикации Илона Маска.

Дополнительных подробностей своей твиттерской паузы Маск не сообщает.

Пользователи соцсети по-разному отреагировали на новость. Некоторые считают это шуткой и утверждает, что они обязательно встретятся с Маском уже через несколько часов, а кто-то по-добробу желает отдохнуть от пользования Twitter. Кто-то и вовсе иначе интерпретировал сообщение известного изобретателя: например, ожидают следующей "встречи" уже на Марсе, маршрут к которому разрабатывает космическая компания Илона Маска.

Интересно, что за день до этого изобретатель буквально с помощью одного слова в Twitter изменил курс виртуальной валюты биткоин. Так, изменив информацию профиля в графе "О себе", Маск оставил там единственный хэштег — #Bitcoin. За последующие четверть часа стоимость криптовалюті выросла на почти 16%. И это уже не первый раз, когда знаменитость "регулирует" курс биткоина определенными высказываниями.

Напомним, что ранее "Комментарии" рассказывали подробности внедрения чипа в мозг обезьяны, чем занималась стартап-компания Илона Маска. Сообщается, что теперь животное может играть в видеоигры только силой мысли.

Также на портале можно узнать, как прошла оригинальная экскурсия Житомиром для картонного Маска, которую провели после публикации Владимиром Зеленским приглашение для изобретателя посетить Музей космонавтики им. Сергея Королева, которого Маск очень чтит.

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