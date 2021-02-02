logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 02.02.2021

BTC/USD

34968.75

ETH/USD

1433.99

LTC/USD

144.46

НБУ 02.02.2021

USD/UAH

28.17

EUR/UAH

34.05

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT интернет Илон Маск решил покинуть Twitter
commentss НОВОСТИ Все новости

Илон Маск решил покинуть Twitter

Никаких объяснений своего решения Маск не предоставил

сегодня, 15:01
Автор:

Вечканова Елена

Основатель компании SpaceX Илон Маск объявил о том, что уходит из соцсети Twitter. О таком решении говорится в последнем твите изобретателя.

Илон Маск решил покинуть Twitter

Илон Маск на какое-то время покинул Twitter. Фото: Getty Images

"На время выключу Twitter", — говорится в тексте публикации Илона Маска.

Дополнительных подробностей своей твиттерской паузы Маск не сообщает.

Пользователи соцсети по-разному отреагировали на новость. Некоторые считают это шуткой и утверждает, что они обязательно встретятся с Маском уже через несколько часов, а кто-то по-добробу желает отдохнуть от пользования Twitter. Кто-то и вовсе иначе интерпретировал сообщение известного изобретателя: например, ожидают следующей "встречи" уже на Марсе, маршрут к которому разрабатывает космическая компания Илона Маска.

Интересно, что за день до этого изобретатель буквально с помощью одного слова в Twitter изменил курс виртуальной валюты биткоин. Так, изменив информацию профиля в графе "О себе", Маск оставил там единственный хэштег — #Bitcoin. За последующие четверть часа стоимость криптовалюті выросла на почти 16%. И это уже не первый раз, когда знаменитость "регулирует" курс биткоина определенными высказываниями.

Напомним, что ранее "Комментарии" рассказывали подробности внедрения чипа в мозг обезьяны, чем занималась стартап-компания Илона Маска. Сообщается, что теперь животное может играть в видеоигры только силой мысли.

Также на портале можно узнать, как прошла оригинальная экскурсия Житомиром для картонного Маска, которую провели после публикации Владимиром Зеленским приглашение для изобретателя посетить Музей космонавтики им. Сергея Королева, которого Маск очень чтит.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/elonmusk/status/1356524205374918659
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ