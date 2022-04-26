Маск покупает Twitter: что это значит и к чему может привести

Американский миллиардер Илон Маск в понедельник заключил соглашение о покупке Twitter Inc за 44 миллиарда долларов наличными в рамках транзакции, передающей контроль над платформой социальных медиа. Он пообещал сделать Twitter лучше, чем когда-либо. Как вы оцениваете этот шаг?

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Соцсеть будет помогать миллиардеру в будущей политической карьере



Политический и экономический эксперт, председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок объясняет:



"Состояния Илона Маска больше, чем годовой ВВП Украины почти в 1,5 раза. И для человека, всю жизнь занимающегося передовыми технологиями, приобретение социальной сети может казаться, на первый взгляд, странным. Впрочем, его многолетняя полемика именно через сеть Twitter указывает на то, что в душе Маск не просто предприниматель, а еще и азартный игрок, принципиальный гражданин мира, пытающийся доказать никчемность и низость путинского режима еще с 2014 года, – отмечает эксперт. – Именно тогда началась его баталия с руководителем "Роскосмоса" Дмитрием Рогозином, президентом россии путиным (просьба писать с маленькой буквы, как мою цитату) – и продолжается до сих пор".

Деньги, конечно, позволяют Маску выигрывать этот поединок. Но важна и социальная составляющая, формирование информационной политики вокруг мировых процессов. А без мощного медийного инструмента это сделать невозможно, подчеркивает Валерий Клочок.



Следовательно, продолжает он, скорее всего, Маск, приобретя Twitter, по-новому будет выстраивать коммуникацию мира с путинской россией, осуждать ее агрессивные действия на всей планете – и это очень важно именно в период российско-украинской войны.



"Не исключаю, даже скорее прогнозирую, что уже в ближайшее время Маск заявит о себе как о политике, – говорит Валерий Клочок. – Более того – будет участвовать в выборах на пост президента США, если будет отвечать всем требованиям действующего законодательства (Маск родился и вырос в Южно-Африканской Республике). Но как минимум активным участником политических процессов он уже стал".

Маск планирует создать собственное медиа с инновациями

Глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине, участник территориальной обороны Андрей Кривонос рассуждает следующим образом:



"Twitter для Маска может стать собственным медиа в современном понимании. Уже сегодня аккаунты в этой сети генерируют другой контент, чем в других сетях – здесь и политики с постами на актуальные темы, и перепалки лидеров общественного мнения, и международные коммуникации. Твиттер-аккаунты мониторят интересные события (вспомним тот же самолет Маска)".

Twitter некоторое время копировал инструменты других более активных сетей, напоминает Андрей Кривонос. Для самой сети стал вопрос собственной активизации. И подходы Маска могут создать именно такую активизацию.



"При участии Маска в стратегии и руководстве Twitter эта сеть может превратиться во что-то другое – общество друзей Маска, например. Сеть без лидера превращается в бездушный код. В качестве примера MySpace – ее пытался реанимировать Джастин Тимберлейк, но в современных медиа следует быть более активным, чем просто "быть". Ожидая от Twitter обновления, следует не думать, что это произойдет завтра. Но произойдет то, чего мы не ожидаем. Это же Маск", – резюмирует Андрей Кривонос.

Как сообщал портал "Комментарии", Илон Маск перечислил три вещи, которые уничтожат человечество.

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