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Китай устроил массовую чистку магазинов приложений

Управление киберпространства Китая сообщило, что усилит надзор и проверку информационных служб мобильных приложений

сегодня, 16:01
Автор:

Павел Зинченко

Китай заявляет, что удалил Tripadvisor и еще 104 приложения из местных магазинов приложений в рамках так называемой "очистки" от "незаконных" приложений в интернете.

Китай устроил массовую чистку магазинов приложений

ФОТО: WISH-TV

В заявлении, опубликованном CNN, Управление киберпространства Китая сообщило, что оно удалило в общей сложности 105 приложений, отметив при этом, что оно продолжит "усиливать надзор и проверку информационных служб мобильных приложений, оперативно очищать и избавляться от незаконных мобильных приложений и магазинов приложений и стремиться создать чистое киберпространство".

Никому за пределами Китая непонятно, почему приложение для планирования поездок вызвало недовольство, но примечательно, что веб-сайт Tripadvisor по-прежнему доступен без использования VPN или другого метода обхода "Великого межсетевого экрана".

CNN обратился к Tripadvisor, чтобы узнать, известно ли об удалении приложения, и если да, то почему оно не соответствует китайским законам. Однако компания не ответила на момент публикации.

Это, конечно, не первый раз, когда Китай удаляет подобные приложения или вместо этого другие делают эту работу. Но обычно была причина, которая ясна и легка для понимания, даже если те, кто находится за пределами Китая, с ней не согласны. Пока мы не выясним, почему Tripadvisor ушел, нам придется предположить, что это либо ошибка, либо приложение делало что-то, чего не должно было делать. Вполне вероятно, что мы скоро получим разъяснения по поводу того, что же произошло.

Как сообщало издание "Комментарии", Китай начал вакцинацию Индонезии, не закончив испытание вакцины.


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Источник: https://www.imore.com/china-pulls-tripadvisor-and-104-other-apps-app-stores-country#:~:text=China%20says%20that%20it%20has%20removed%20Tripadvisor%20and%20another%20104,that%20it%20will%20continue%20to%20%22.
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