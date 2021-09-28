Какой контент запретили публиковать на YouTube

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Александра Якубовская
Пресс-служба YouTube проинформировала своих пользователей о том, что вводит обновление. Теперь на платформе запрещено публиковать контент, в котором оспаривают результаты выборов, либо же вводят людей в заблуждение. Об этом сообщает РБК-Украина.
YouTube - фото из открытых источников
На данный момент такое обновление действует только в отношении прошедших президентских выборов в США и парламентских выборов в Германии. Как отмечает YouTube, со временем список будет дополняться.
Согласно обновленным правилам, Youtube запрещает:
- влиять на снижение активности избирателей — вводить людей в заблуждение относительно времени, места или же способа голосования;
- фабриковать требования к кандидатам;
- призывать к вмешательству в демократические процессы;
- распространять контент, который был добыт в результате хакерской атаки;
- дискредитировать честность выборов.
Согласно информации видеохостинга, публикация видео, которая нарушает правила, может быть разрешена, если в контенте содержатся опровержения спорных утверждений или если видео созданы с целью осудить или оспорить недостоверную информацию.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что YouTube тестирует ожидаемую многими функцию — скачивание видео на ПК. Также Министерство цифровой трансформации просит Google повлиять на контент на украинской странице YouTube
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