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Какой контент запретили публиковать на YouTube

Пока новые правила сервиса касаются только США и Германии

сегодня, 16:10
Автор:

Александра Якубовская

Пресс-служба YouTube проинформировала своих пользователей о том, что вводит обновление. Теперь на платформе запрещено публиковать контент, в котором оспаривают результаты выборов, либо же вводят людей в заблуждение. Об этом сообщает РБК-Украина. 

Какой контент запретили публиковать на YouTube

YouTube - фото из открытых источников

На данный момент такое обновление действует только в отношении прошедших президентских выборов в США и парламентских выборов в Германии. Как отмечает YouTube, со временем список будет дополняться. 

"Если вы опубликуете контент, который не соответствует нашим правилам, мы удалим его и сообщим вам об этом по электронной почте. Первое нарушение повлечет за собой лишь сообщение, но в следующий раз мы вынесем вам предупреждение. Если вы получите три предупреждения, то ваш канал будет заблокирован", — отмечает пресс-служба.

Согласно обновленным правилам, Youtube запрещает:

- влиять на снижение активности избирателей — вводить людей в заблуждение относительно времени, места или же способа голосования;

- фабриковать требования к кандидатам;

- призывать к вмешательству в демократические процессы;

- распространять контент, который был добыт в результате хакерской атаки;

- дискредитировать честность выборов.

Согласно информации видеохостинга, публикация видео, которая нарушает правила, может быть разрешена, если в контенте содержатся опровержения спорных утверждений или если видео созданы с целью осудить или оспорить недостоверную информацию.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что YouTube тестирует ожидаемую многими функцию — скачивание видео на ПК. Также Министерство цифровой трансформации просит Google повлиять на контент на украинской странице YouTube



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/youtube-zapretil-lozhnyy-kontent-svyazannyy-1632830810.html
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