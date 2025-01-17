Как вас обманывают в Facebook: схема мошенников с использованием темы войны

Руководитель Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко предупреждает, что Facebook все больше превращается в российскую социальную сеть "одноклассники". По его словам, в Facebook обманывают украинцев и распространяют пропаганду.

Фейковое изображение в Facebook

Андрей Коваленко опубликовал типичную фотографию, которая массово распространяется в Facebook. На изображении, созданном благодаря искусственному интеллекту, показаны мужчина и женщина в украинской военной форме, которые держат на руках сразу четырех малышей. Кроме того, сообщение подписано текстом с просьбой "подарить им немного любви" и словами "пусть Бог бережет эти семьи военных".

Как объясняет Коваленко, таким способом мошенники пытаются собрать подписчиков, ведь лайки помогают в продвижении сообщения, которое увидит больше людей в соцсети.

"Уже давно там массово генерируют такого рода картинки, с их помощью собирают подписчиков на группы, после чего паблики переименовывают и распространяют пропаганду, делают мошеннические собрания и прочее", — пишет Коваленко.

Изображение создано искусственным интеллектом для эмоционального воздействия на украинцев в Facebook

Руководитель Центра противодействия дезинформации подчеркивает, что таким образом пользователей Facebook вводят в заблуждение.

"Если видите подобное – знайте, что вас обманывают. Но лучше вообще выберите себе другую соцсеть", — добавил Коваленко.

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