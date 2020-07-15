Интернет-услуги будут предоставлять с помощью воздушных шаров

В отдаленном районе Рифтовой долины Кении был запущен первый в мире коммерческий высокоскоростной интернет-сервис, использующий воздушные шары для подключения людей к сети. Об этом сообщает информационный портал France24.

Управляемый с помощью технологии Loon, проекта материнской компании Google Alphabet, этот сервис направлен на то, чтобы предоставить доступный 4G-интернет людям в сельской местности страны.



Воздушные шары соединяются с наземными интернет-станциями, а затем связываются друг с другом, образуя сеть передатчиков в небе. Первоначально они будут охватывать область в 50 000 кв. км, обеспечивая доступ к Интернету 35 000 клиентов.







Технология Loon находилась в разработке некоторое время и впервые была представлена в 2013 году, но до сих пор она не использовалась в коммерческих целях. Заполненные гелием воздушные шары несут солнечную батарею и плавают в верхних слоях атмосферы, высоко над самолетами. Они запускаются с баз в Калифорнии и Пуэрто-Рико, а затем доставляются удаленно к месту назначения.

В общей сложности 35 воздушных шаров будет использовано для кенийской сети, которая работает в партнерстве с Telkom Kenya.



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