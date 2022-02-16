Имитация авторизации в Facebook: пользователей предупреждают о подозрительных ссылках

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Лиля Воробьева
Представители правительственной команды, реагирующие на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA, информируют о массовых распространениях подозрительных ссылок. В частности, такие ссылки имитируют страницу авторизации в Facebook, чтобы угнать личные данные пользователя.
Украинцев предупредили об интернет-угрозе (фото из открытых источников)
Об этом говорится в сообщении правительственной команды CERT-UA на странице социальных сетей.
Здесь отмечено, что работники правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события в Украине CERT-UA получили информацию о массовом распространении ссылок, вызывающих у них подозрение.
Наших граждан предостерегают не делать переходы по ссылкам, которые вызывают подозрение и пользоваться мультифакторной аутентификацией.
Отмечают, что подобная активность идет от неустановленной группы лиц, называющих себя TeamLucernaRD. Их активность была выявлена не позднее ноября 2021 г., отношение проявленной активности этой группы к атаке на информационные ресурсы 15 февраля не подтверждается.
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