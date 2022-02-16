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Имитация авторизации в Facebook: пользователей предупреждают о подозрительных ссылках

Украинцев призвали не переходить по подозрительным ссылкам

сегодня, 21:00
Автор:

Лиля Воробьева
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Представители правительственной команды, реагирующие на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA, информируют о массовых распространениях подозрительных ссылок. В частности, такие ссылки имитируют страницу авторизации в Facebook, чтобы угнать личные данные пользователя.

Имитация авторизации в Facebook: пользователей предупреждают о подозрительных ссылках

Украинцев предупредили об интернет-угрозе (фото из открытых источников)

Об этом говорится в сообщении правительственной команды CERT-UA на странице социальных сетей.

Здесь отмечено, что работники правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события в Украине CERT-UA получили информацию о массовом распространении ссылок, вызывающих у них подозрение.

Наших граждан предостерегают не делать переходы по ссылкам, которые вызывают подозрение и пользоваться мультифакторной аутентификацией.

Отмечают, что подобная активность идет от неустановленной группы лиц, называющих себя TeamLucernaRD. Их активность была выявлена не позднее ноября 2021 г., отношение проявленной активности этой группы к атаке на информационные ресурсы 15 февраля не подтверждается.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Facebook блокирует способы поддержать Украину . Социальная сеть Facebook заблокировала возможность добавления рамок, а также отклонила запрос о продвижении публикации в поддержку Украины. Порталом "Комментарии" на фоне нарастающей угрозы российской агрессии была создана рамка "I stand with Ukraine forever" (Я с Украиной навсегда"). Однако Facebook отключил возможность добавлять ее в фото профиля. Таким образом издание хотело выразить приверженность проукраинской позиции и поддержке страны в таков сложный период.


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Источник: https://www.facebook.com/UACERT/posts/307433441415921
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