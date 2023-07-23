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Илон Маск заявил, что попрощается с брендом Twitter

Американский миллиардер Илон Маск сообщил об изменениях для социальной сети Twitter.

сегодня, 10:22
Автор:
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Slava Kot
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Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что социальная сеть Twitter уберет свой логотип синей птички. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Илона Маска.

Илон Маск заявил, что попрощается с брендом Twitter

Илон Маск и Twitter логотип. Фото из открытых источников

После покупки социальной сети Twitter, Илон Маск рассказывал, что осуществит значительные изменения и дополнит соцсеть новыми функциями, включая видеозвонки и возможность заработать на собственном контенте. Теперь Маск объявил, что Twitter сменит свой логотип.


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"В скором времени мы попрощаемся с брендом Twitter и, постепенно, со всеми птицами", — написал Илон Маск.

Вскоре Маск написал новое сообщение, в котором рассказал, каким будет новый логотип социальной сети.

"Сегодня вечером будет опубликован логотип X и завтра мы опубликуем его по всему миру", — заявил Илон Маск.

Напомним, что американский миллиардер Илон Маск в 2022 году приобрел социальную сеть Twitter за 44 млрд долларов. Вскоре владелец таких компаний, как Tesla и SpaceX, заявил о реформации соцсети.

Однако изменения, предложенные Илоном Маском, встретили недовольство большинства пользователей Twitter. Маск ввел платную верификацию аккаунтов, объявил, что будет монетизироваться контент в Twitter, а также другие изменения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский бизнесмен Илон Маск решил приобщиться к гонке по развитию искусственного интеллекта и создал новую компанию с названием xAI, которая будет заниматься вопросами ИИ.

Также "Комментарии" писали, что Маск в очередной раз показал свою позицию по поводу войны в Украине. Миллиардер критически отреагировал на новые поставки оружия для Украины.



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Источник: https://twitter.com/elonmusk/status/1682964919325724673
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