Илон Маск заявил, что попрощается с брендом Twitter

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Slava Kot
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что социальная сеть Twitter уберет свой логотип синей птички. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Илона Маска.
Илон Маск и Twitter логотип. Фото из открытых источников
После покупки социальной сети Twitter, Илон Маск рассказывал, что осуществит значительные изменения и дополнит соцсеть новыми функциями, включая видеозвонки и возможность заработать на собственном контенте. Теперь Маск объявил, что Twitter сменит свой логотип.
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Вскоре Маск написал новое сообщение, в котором рассказал, каким будет новый логотип социальной сети.
Напомним, что американский миллиардер Илон Маск в 2022 году приобрел социальную сеть Twitter за 44 млрд долларов. Вскоре владелец таких компаний, как Tesla и SpaceX, заявил о реформации соцсети.
Однако изменения, предложенные Илоном Маском, встретили недовольство большинства пользователей Twitter. Маск ввел платную верификацию аккаунтов, объявил, что будет монетизироваться контент в Twitter, а также другие изменения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский бизнесмен Илон Маск решил приобщиться к гонке по развитию искусственного интеллекта и создал новую компанию с названием xAI, которая будет заниматься вопросами ИИ.
Также "Комментарии" писали, что Маск в очередной раз показал свою позицию по поводу войны в Украине. Миллиардер критически отреагировал на новые поставки оружия для Украины.
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