Илон Маск рассказал, за что будут банить в Х

За использование пропалестинского лозунга "От реки до моря" в социальной сети Х будут банить. Об этом предупредил владелец бывшего Твиттера Илон Маск.

Илон Маск

"Как я уже говорил ранее на этой неделе, "деколонизация", "от реки до моря" и подобные эвфемизмы обязательно подразумевают геноцид. Явные призывы к крайнему насилию противоречат нашим условиям обслуживания и приведут к блокировке", — пообещал Илон Маск.

Отвечая на вопросы пользователей, Илон Маск дал понять, что за эвфемизмом "деколонизация" многие сторонники ХАМАС зашифровывают призыв к полному уничтожению еврейского государства, который они считают "колонизатором".

- Да, "деколонизация" обязательно подразумевает еврейский геноцид, поэтому она неприемлема для любого разумного человека, — пояснил Илон Маск.

Напомним, что лозунг "Free Palestine from river to sea" (Свободная Палестина от реки до моря) подразумевает создание арабского государства в Палестине между рекой Иордан и Средиземным морем, то есть на территории, где, по плану ООН 1947 года, планировали создать два государства — еврейское и арабское. То есть де-факто он провозглашает не только создание арабского государства в Палестине, но и полное уничтожение еврейского государства. Он запрещен в Германии, как проявление антисемитизма.

Свое заявление Илон Маск сделал после скандала, когда в пронацистских постах пользователей в его сети Х была обнаружена реклама известных брендов. После этого ряд американских технологических гигантов отказались от рекламы в бывшем Твиттере.

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