logo

BTC/USD

27954.86

ETH/USD

1739.73

LTC/USD

74.41

USD/UAH

37.95

EUR/UAH

41.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech интернет Илон Маск отомстил профессору, не захотевшему с ним встретиться
commentss НОВОСТИ Все новости

Илон Маск отомстил профессору, не захотевшему с ним встретиться

Американский миллиардер отомстил профессору университета, критиковавшему его сообщения в Twitter.

сегодня, 19:00
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Американский миллиардер Илон Маск заблокировал аккаунт профессора Нью-Йоркского университета Скотта Гэлловея после того, как последний отказался встретиться с ним.

Илон Маск отомстил профессору, не захотевшему с ним встретиться

Илон Маск. Фото из открытых источников

Профессор маркетинга из Нью-Йоркского университета рассказал, как ему отомстил Илон Маск, являющийся владельцем социальной сети Twitter. По словам Скотта Гэлловея, Маск заблокировал его аккаунт.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Совместный друг обратился ко мне и сказал, что Илон хочет встретиться, ведь чувствует, что я его "несправедливо атакую". Я отказался", — рассказал Хеллоуэй.

Впоследствии профессор сообщил, что он потерял доступ к своему аккаунту в Twitter, который Илон Маск недавно переименовал в X. Со времени блокировки, которую в соцсетях назвали местью Маска прошло более двух недель, а Хеллоуэй так и не получил доступа к своей странице, насчитывавшей более 550 тыс. подписчиков.

Вероятной причиной конфликта стало сообщение Гелловея, в котором профессор критикует Маска из-за расследования Reuters по Tesla. Там сообщалось, что у компании Маска есть секретная команда, которая отменяет встречи с владельцами транспортных средств, которые жалуются на дальность движения электромобиля. Одним из последних критических сообщений Гелловея относилось к привычке Маска постоянно писать в Twitter.

"Илон был бы легендой… если бы он не начал твитить", – написал нью-йоркский профессор.

Интересно, что Илон Маск выступает за полную свободу слова, но постоянно использует Twitter для мести. Например, блокирует аккаунты или уменьшает популярность твитов, ведущих к конкурентной соцсети Threads.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск сделал тревожный прогноз для мира. По его оценкам, это произойдет через два года.

Также "Комментарии" писали, что Цукерберг иронически ответил на предложение Маска по трансляции их боя.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.businessinsider.com/scott-galloway-says-hes-locked-out-x-after-upsetting-musk-2023-8
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!