Глобальный индекс киберпреступности: Украина среди лидеров по угрозам

Ученые из Оксфордского университета и Университета Нового Южного Уэльса после трех лет исследований создали первый "Глобальный индекс киберпреступности". В этом индексе составлен рейтинг стран с точки зрения угрозы, которую они могут представлять. Украина оказалась одной из лидеров и заняла второе место.



Украина заняла второе место в глобальном индексе киберпреступности. Фото из открытых источников

Глобальный индекс киберпреступности базируется на информации 92 ведущих экспертов мира, являющихся специалистами в сфере киберпреступности. Они проанализировали страны по пяти основным параметрам:

— создание товаров и услуг (написание вредоносного кода, обмен ботнетами, создание инструментов взлома);

— атаки и вымогательства (DoS-атаки или программы-требители);

— кража данных (фишинг, кража банковских счетов);

— мошенничество в интернете (мошенничество на онлайн-аукционах или с использованием сломанных аккаунтов компаний);

— отмывание денег (подделка кредитных карт).

Далее эксперты оценили страны по профессионализму, техническим навыкам и влиянию местных преступников на глобальную киберпреступность. Таким образом в общий рейтинг стран попало 97 стран, о которых удалось собрать достаточную информацию. По словам одной из соавторок исследования Миранды Брюс "теперь мы глубже понимаем географию киберпреступности".

Согласно глобальному индексу киберпреступности наибольшую угрозу представляет Россия, получившая 58,39 балла. Украина в рейтинге киберпреступности заняла второе место – 36,44 балла. На третьем месте оказался Китай – 27,86. В пятерку также попали США и Нигерия – 25,01 и 21,28 балла соответственно.





Исследователи указывают, что киберпреступность не повсеместна. Некоторые страны являются очагами киберпреступности, в то время как многие другие не связаны с киберпреступностью серьезно. Кроме того, страны, являющиеся центрами киберпреступности, специализируются на определенных видах киберпреступности. То есть, несмотря на то, что небольшое количество стран являются ведущими производителями киберпреступности, между ними существуют отличия как по категориям, так и по показателям влияния, профессионализма и технических навыков.

"Россия и Украина — высокотехнические центры киберпреступности, в то время как нигерийские киберпреступники занимаются менее техническими формами киберпреступности", — указывают авторы индекса киберпреступности.

В Мировом рейтинге киберпреступности наименьшую угрозу представляет Египет, набравший 0,08 балла. За ним следуют Мали,, Сирия и Гвинея-Бисау – по 0,09 балла.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине ликвидировали киберпреступную организацию, которая занималась мошенничеством в 70 странах мира.

Также "Комментарии" писали о рейтинге стран по импорту оружия.