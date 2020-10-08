Франция защитит маленьких звезд социальных сетей

Франция приняла новый закон о защите молодых звезд социальных сетей. Законодательство направлено на регулирование часов, в течение которых люди младше 16 лет могут работать в сети, и того, что происходит с их заработками. Оно также закрепляет право на забвение, а это означает, что платформы будут обязаны удалять контент по запросу ребенка. Об этом сообщает BBC.

Французские дети будут защищены в социальных сетях

Популярность детей-инфлюенсеров стремительно выросла в последние годы, и некоторые из них попали в список самых высокооплачиваемых пользователей YouTube. Новые законы сделают Францию ​​пионером в области защиты прав детей-звезд социальных сетей, заявил депутат парламента Бруно Штудер.

Новый закон, который был принят единогласно, не затрагивает всех детей, которые появляются в социальных сетях, а вместо этого нацелен на тех, кто проводит значительное количество времени, работая в Интернете и чья работа приносит доход. Теперь они имеют такую ​​же защиту, как и дети-модели и актеры во Франции, а также им гарантируется хранение их заработка на банковском счете, которым они смогут воспользоваться по достижению 16-летнего возраста. Компании, желающие нанять детей-звезд, также должны получить разрешение от местных властей.

Мир детских звезд социальных сетей может быть очень прибыльным, поскольку доходы увеличиваются за счет рекламных сделок и продаж товаров. По данным Forbes, в прошлом году больше всего заработал на YouTube американец Райан Каджи, которому тогда было восемь лет, чей канал с обзорами игрушек получил 26 миллионов долларов.

Как сообщало издание "Комментарии", во Франции дети выпрыгнули из пылающей высотки в толпу людей.

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