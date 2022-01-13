Фактчекеры призвали YouTube бороться с дезинформацией

Более 80 организаций фактчекеров из разных стран мира обратились к платформе YouTube в открытом письме, адресованном генеральному директору YouTube Сьюзен Войчицки. Требования авторов письма – эффективная борьба с дезинформацией. Об этом пишет euronews.

Платформа YouTube, фото из открытых источников

Медиа-группы и общественные организации заявили, что до сих пор видят видео с ложным содержимым, которое "наносит реальный ущерб в повседневной жизни".

"Ежедневно мы видим, что YouTube является одним из основных каналов дезинформации в Интернете по всему миру. Мы не видим больших усилий YouTube по внедрению политики, которая решает эту проблему", – говорится в заявлении.

Открытое письмо подписали организации из около 40 стран, включая Францию, Германию, Италию, Испанию, Польшу и Великобританию.

YouTube заявил, что они добились "важного прогресса" в борьбе с дезинформацией и что они "значительно инвестировали в политику и продукты". Но фактчекеры утверждают, что распространение дезинформации на платформе ускорила пандемия COVID-19.

В письме призвали платформу, принадлежащую Google, изменить свои алгоритмы и предотвращать повторные публикации контента с ложной информацией. Другое предложение состоит в том, что YouTube должен предоставлять контекст фальшивым видео, а не удалять их с платформы. Фактчекеры предложили сотрудничество для того, чтобы уменьшить количество ложных видео и остановить распространение дезинформации на YouTube.



Кроме того, по словам авторов письма, многие видео на YouTube с ложной информацией распространялись и публиковались именно в неанглоязычных странах.



"Мы рады, что в последнее время компания предприняла некоторые шаги, чтобы попытаться решить эту проблему, но исходя из того, что мы видим каждый день на платформе, мы считаем, что эти усилия не дают результатов", – говорится в письме.

С 2016 года Мета (Facebook) начала сотрудничать с организациями, которые проверяют факты в сети. Компания уже несколько лет занимается модерацией контента на своих платформах.

Как сообщал портал "Комментарии", стало известно чего ожидать от Центра противодействия дезинформации, который будет создан в Украине.

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