Facebook разоблачает шпионские фирмы: каких киберпреступников уже удалось поймать

Владелец Facebook Meta Platforms обвинил полдюжины частных компаний в хакерстве или других злоупотреблениях. Информация была в отчете, опубликованном в четверг, 16 декабря. Об этом сообщает Reuters.

Логотип Meta - фото из открытых источников

Meta уже подает иск в NSO в американском суде. Натаниэль Глейхер, руководитель отдела безопасности Meta, сказал Reuters, что отчет должен сообщить о том, что "отрасль надзора за наймом намного шире одной компании".

В отчете Meta сказано, что она приостанавливает около 1500 преимущественно фейковых аккаунтов. В Meta сообщили, что эти организации нацелены на людей более чем в 100 странах.

Meta не предоставила детального объяснения того, как она идентифицировала фирмы, но она управляет одними из крупнейших в мире социальных и коммуникационных сетей и регулярно рекламирует свою способность находить и удалять злоумышленников со своих платформ.

Среди них – израильский Black Cube, прославившийся тем, что развернул своих шпионов от имени голливудского насильника Харви Вайнштейна. В Meta отметили, что хакерская фирма использует ненастоящие персоны, чтобы общаться с людьми в Интернете и собирать их электронные письма, "вероятно, для дальнейших фишинговых атак".

В заявлении Black Cube заявили, что "не занимаются никаким фишингом или хакерством" и отметили, что компания регулярно следит за тем, чтобы "вся деятельность агентов полностью соответствовала местным законам".

Среди других компаний, обнаруженных Meta, есть BellTroX, индийская фирма кибер-наемников, которую в прошлом году разоблачили Reuters и интернет-сторожа Citizen Lab, израильская компания под названием Bluehawk CI и европейская фирма по имени Cytrox.

Cognyte и израильскую фирму Cobwebs Technologies обвинили не в изломе, а в использовании поддельных профилей, чтобы обманом раскрыть частные данные.

Cognyte, Verint и Bluehawk не сразу ответили на уведомление с просьбой прокомментировать.

В электронном письме представитель Cobwebs Мейтал Леви Тал сказал, что компания использует открытые источники и что ее продукты "ни в коем случае не навязчивы". Сообщения, оставленные Иво Малиновскому, который до недавнего времени называл себя исполнительным директором Cytrox на LinkedIn, ждут ответа. Основатель BellTroX Сумит Гупта не ответил на сообщения журналистов Reuters с тех пор, как в прошлом году его фирма была раскрыта. Ранее он отрицал правонарушения.

Глейхер сказал, что среди других целей шпионских фирм находились знаменитости, политики, журналисты, юристы, руководители и обычные граждане. По его словам, друзья и семьи объектов также были вовлечены в шпионские кампании.



Представитель отдела кибербезопасности Meta Дэвид Агранович сказал, что он надеется, что объявление в четверг начнет срыв рынка надзора. Были определенные признаки того, что другие компании в социальных сетях принимали подобные меры: Twitter объявил об удалении 300 аккаунтов через несколько часов после объявления Meta.

Остается выяснить, было ли соглашение о ликвидации компаний не только временной мерой. Две компании, Black Cube и BellTroX, возобновились после того, как были вовлечены в предыдущие шпионские скандалы.

Глейхер сказал, что шпионские фирмы получат автоматические предупреждения, но, по его словам, Facebook не сможет идентифицировать конкретные фирмы или их клиентов. Это несмотря на то, что Facebook заявил, что определил несколько клиентов Cobwebs, Cognyte, Cytrox и Black Cube, среди которых есть юридические фирмы.

Марта Пардави, одна из нескольких венгерских правозащитников, утверждающих, что была мишенью Black Cube в 2017 и 2018 годах, сказала, что была удовлетворена новостью об отчете Facebook, но хотела получить больше информации.

"Они называют юридические фирмы. Но у юридических компаний есть клиенты. Кто клиенты этих юридических фирм?" , — сказала Пардави.

Как сообщали ранее "Комментарии", Facebook вводит возможность монетизации аккаунтов.

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