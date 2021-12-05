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Facebook продавал рекламу, где вакцинацию сравнивают с Холокостом

Это связано с тем, что Facebook не проверяет вручную всю рекламу, которую продает

сегодня, 21:15
Автор:

Карина Ожерельева
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Facebook продавал рекламу, пропагандирующую не прививаться против коронавируса, сравнивая реакцию правительства США на Covid-19 с нацистской Германией. Об этом сообщает CNN.

Facebook продавал рекламу, где вакцинацию сравнивают с Холокостом

Facebook - фото из открытых источников

Рекламу размещают компании, которые за последние несколько лет потратили на Facebook сотни тысяч долларов.

Журналистка Лара Логан вызвала возмущение в сети, сравнивая доктора Энтони Фоки с печальным нацистским врачом, известным как "Ангел Смерти". Объявления были запущены на Facebook как поощрение сжигать свитера со словами "Я родом из Америки, но сейчас проживаю в Германии в 1941 году".

Другая реклама сравнивала использование вакцин с Холокостом — ложно и смешно намекая, что они являются частью попытки массового убийства людей. Реклама была размещена на странице Facebook под названием "Ride the Red Wave" ("Покататься на красной волне"). В начале этого года на странице появилась реклама футболки со словами "Сделайте повешенных изменников снова великими".

Согласно данным, Facebook заработал с мая 2021 более 280 000 долларов на рекламе, которую проводит "Ride the Red Wave". Страница имеет менее 10 000 подписчиков, но, оплачивая Facebook, люди, управляющие страницей, могут охватить миллионы американцев.

"Товары следующего уровня" – другая страница, которую ведет малоизвестная компания, потратила более 500 000 долларов США на рекламу в Facebook с 2019 года. Компания регулярно использует Facebook для рекламы футболок против вакцин.

Одно объявление в конце августа рекламировало футболку с надписью "Гордо не отравленный" рядом с изображением шприца. Компания заплатила Facebook примерно 2500 долларов, чтобы охватить до 450 тысяч пользователей Facebook с помощью рекламы против вакцин. Согласно данным Facebook, рекламу больше всего просматривали пользователи Facebook в Техасе, Флориде и Калифорнии.

Пресс-секретарь Meta, материнской компании Facebook, заявил, что реклама, в которой сравнивается реакция США на Covid-19 с нацистской Германией, а вакцинация с Холокостом, а также реклама, предполагающая, что вакцина является ядом, противоречит политике Facebook по поводу дезинформации относительно вакцин. Однако, учитывая, что на платформе размещалась реклама с нарушением правил, системы обнаружения Facebook, казалось, пропустили их.

Что касается рекламы с надписью "Сделайте повешенных предателей большими снова", Facebook не отметил, что реклама нарушает их политику.

Публично Facebook рекламировал якобы положительную роль, поощряя американцев делать прививки.

Лора Эдельсон, исследовательница Нью-Йоркского университета, отслеживающая рекламу на Facebook, рассказала, что Facebook не проверяет вручную всю рекламу, которую продает, что является одной из причин, почему на платформе разрешается показ объявлений, нарушающих правила.

По ее словам, Facebook также имеет более легкий подход к модерации рекламы с, казалось бы, коммерческих страниц, например продающих футболки, по сравнению со страницами, связанными с политическими кампаниями.

Как сообщали ранее "Комментарии", потребители могут подать в суд на Facebook за нарушение конфиденциальности.


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Источник: https://edition.cnn.com/2021/12/02/tech/facebook-vaccine-holocaust-misinformation/index.html
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