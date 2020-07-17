kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.07.2020

BTC/USD

9143.49

ETH/USD

233.01

LTC/USD

42.03

НБУ 17.07.2020

USD/UAH

27.55

EUR/UAH

31.45

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT интернет Facebook представил новую полезную функцию
commentss НОВОСТИ Все новости

Facebook представил новую полезную функцию

Новая функция Facebook Messenger позволит расширить возможности группового видеочата

сегодня, 16:36
Автор:

Павел Зинченко
Facebook представил новую полезную функцию

Система обмена сообщениями Facebook Messenger представила функцию совместного использования экрана для пользователей приложений на Android и iOS. К ней также можно получить доступ в Интернете и на рабочем столе через Messenger Rooms. Как и в Zoom, пользователи могут общаться со своими друзьями в Messenger, используя экраны мобильных телефонов или настольных компьютеров. Ранее в этом месяце Facebook, как сообщалось, работал над планами интеграции своего Messenger с WhatsApp, чтобы обеспечить связь между двумя приложениями. Об этом сообщает издание Gadgets 360.

Развернутая на мобильных платформах новая функция дает возможность пользователям Facebook Messenger общаться через экран своих телефонов с семьей и друзьями. Facebook утверждает, что новая функция "позволяет легко оставаться на связи и быть рядом со своими близкими, даже если вы физически разлучены".

В приложении Messenger групповой видеозвонок может одновременно поддерживать до восьми человек. В Messenger Rooms до 16 человек могут подключаться через мобильные устройства  или с помощью ярлыка на рабочем столе компьютера.

Facebook также объявила о планах по увеличению числа людей, с которыми пользователи смогут общаться через экран, до 50 человек. Гигант социальных сетей также планирует в ближайшее время добавить некоторые дополнительные функции управления.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook терпит убытки на миллиарды долларов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!