Facebook представил новую полезную функцию

Система обмена сообщениями Facebook Messenger представила функцию совместного использования экрана для пользователей приложений на Android и iOS. К ней также можно получить доступ в Интернете и на рабочем столе через Messenger Rooms. Как и в Zoom, пользователи могут общаться со своими друзьями в Messenger, используя экраны мобильных телефонов или настольных компьютеров. Ранее в этом месяце Facebook, как сообщалось, работал над планами интеграции своего Messenger с WhatsApp, чтобы обеспечить связь между двумя приложениями. Об этом сообщает издание Gadgets 360.

Развернутая на мобильных платформах новая функция дает возможность пользователям Facebook Messenger общаться через экран своих телефонов с семьей и друзьями. Facebook утверждает, что новая функция "позволяет легко оставаться на связи и быть рядом со своими близкими, даже если вы физически разлучены".

В приложении Messenger групповой видеозвонок может одновременно поддерживать до восьми человек. В Messenger Rooms до 16 человек могут подключаться через мобильные устройства или с помощью ярлыка на рабочем столе компьютера.

Facebook также объявила о планах по увеличению числа людей, с которыми пользователи смогут общаться через экран, до 50 человек. Гигант социальных сетей также планирует в ближайшее время добавить некоторые дополнительные функции управления.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook терпит убытки на миллиарды долларов.

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