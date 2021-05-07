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Facebook почистил сеть от ботов, которые работали на "Слугу народа" и "Доверие" - подробности

Социальная сеть Facebook заблокировала ботов, которые продвигали интересы нескольких украинских партий

сегодня, 07:47
Автор:

Кириєнко Анна

Модераторы социальной сети Facebook нашли и удалили две сети ботов, которые действовали в интересах партий "Слуга народа", "Доверие". В общем численность сети ботов составила почти 600 аккаунтов и 400 страниц. Об этом сообщает пресс служба сети в своем отчете за апрель 2021.

Facebook почистил сеть от ботов, которые работали на "Слугу народа" и "Доверие" - подробности

Facebook обнаружил ботофермы партий Слуга народа и Доверие. Фото: strana.ua

В сообщении отмечается, что поведение ботов нарушало правила соцсети.

Первая сеть состояла из 105 аккаунтов и 24 страниц в Facebook. Еще пять страниц обнаружили в Instagram. На продвижение страниц потратили около 210 тысяч долларов.

Боты публиковали сообщения о политике, коррупции, коронавирусе, партии "Слуга народа".

Вторая сеть состояла из 477 аккаунтов и 363 страниц Facebook. Также было выявлено 29 страниц Instagram. Отмечается, что в сети причастны к Андрею Деркачу и Петру Журавлю, которые находятся под санкциями министерства финансов США.

Часть страниц была связана с продвижением партии "Доверие". На продвижение сети было потрачено почти полмиллиарда долларов.

Напомним, что в апреле Facebook Inc. удалила девять новых сообществ, которые пытались ввести в заблуждение пользователей платформы, включая почти 450 учетных записей из Палестины и отдельное сообщество с почти 500 учетных записей с Украиной. В прошлом месяце компания удалила в целом почти 1800 аккаунтов в Facebook и Instagram в рамках своих усилий по блокированию фейков, которые чаще всего скрывают пользователей, которые притворяются кем-то другим, чтобы повлиять на общественное мнение, или аккаунты, которые работают вместе для усиления сообщений или политических идеологий. Подробнее об этом читайте в нашем материале.


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Источник: https://about.fb.com/wp-content/uploads/2021/05/April-2021-CIB-Report.pdf
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