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Facebook назвал крупнейших распространителей фейков в мире

В Facebook назвали главных дезинформаторов за последние четыре года

сегодня, 09:30
Автор:

Кириєнко Анна

В Facebook назвали крупнейших распространителей фейков в мире за последние четыре года. Кампании по дезинформации обнаружили в более чем 50 странах. Всего таких операций было 150. Об этом пишет издание The Washington Post.

Facebook назвал крупнейших распространителей фейков в мире

Facebook назвал страны которые чаще всего распространяют дезинформацию. Фото: niss.gov.ua

Оказывается инициаторами большинства операций по дезинформации стали Россия, Иран, Мьянма, США и Украина. Причем дезинформационные операции проводились как внутри страны, так и за рубежом.

Первое место по количеству лжи заняла Россия. Там с 2017 года обнаружили 27 дезинформационных операций. Интересно, что большинство из них (15) связаны с расположенным в Санкт-Петербурге Агентством интернет-исследований (ИRА), которое подчиняется Евгению Пригожину. Этот человек тесно связана с президентом России Владимиром Путиным.

Установлено, что еще четыре российские сети связаны с кремлевскими спецслужбами. Также две кампании создавались российскими СМИ.

Следующим в антирейтинге оказался Иран. Там зафиксировали 23 случая распространения дезинформации.

Кроме того, Facebook обнаружил страны, которые чаще всего страдали от иностранных операций по дезинформации. Такими стали США, Украина, Великобритания, Ливия и Судан.

Напомним, что ранее специалисты Службы безопасности Украины не дали российским хакерам провести мощную кибератаку на центральные органы власти и органы местного самоуправления. Главной целью киберпреступников было блокирование работы объектов информационной и критической инфраструктуры. Спецслужбы обнаружили, что российские кураторы решили подстраховаться и провернуть операцию руками завербованного гражданина Украины. Подробнее об этом узнавайте в нашем материале.


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Источник: https://www.washingtonpost.com/technology/2021/05/26/facebook-disinformation-russia-report/
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