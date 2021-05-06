logo
Русский Українська

BTC/USD

55840.65

ETH/USD

3455.81

LTC/USD

328.91

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT интернет Facebook массово удаляет аккаунты украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Facebook массово удаляет аккаунты украинцев

Социальная сеть удаляет аккаунты, которые распространяют неправдивую информацию

сегодня, 21:41
Автор:

Татьяна Веремеева

В апреле Facebook Inc. удалила девять новых сообществ, которые пытались ввести в заблуждение пользователей платформы, включая почти 450 учетных записей из Палестины и отдельную группу из почти 500 учетных записей из Украины. Об этом пишет Bloomberg.

Facebook массово удаляет аккаунты украинцев

Facebook удаляет фейковые аккаунты украинцев. Фото: Twin Design / Shutterstock

В прошлом месяце компания удалила в общей сложности почти 1800 аккаунтов в Facebook и Instagram в рамках своих усилий по блокированию фейков, которые чаще всего скрывают пользователей, притворяющихся кем-то другим, чтобы повлиять на общественное мнение, или аккаунтов, работающих вместе для усиления сообщений или политических идеологий.

Сеть в Палестине, нацеленная на пользователей в нескольких странах Ближнего Востока, продвигала ФАТХ, палестинскую политическую партию, и критиковала Иран и другие политические группировки, ХАМАС и Хезболлу.

В Украине Facebook удалил более 500 аккаунтов Facebook и Instagram, связанных с различными политиками, в том числе с теми, кто был подвергнут санкциям Министерства финансов США за попытки повлиять на выборы в США. Сети выдавали себя за новостные организации, обмениваясь историями, которые поддерживали политиков и их политические группы. Эти аккаунты распространяли сообщения украинским пользователям Facebook, и компания заявила, что была предупреждена о сети по наводке Федерального бюро расследований.

Facebook в прошлом месяце также удалил группы из Перу, Мексики, Азербайджана и Центральноафриканской Республики.

Ранее "Комментарии" писали, что социальная сеть Facebook заблокировала страницу матери российского оппозиционера Алексея Навального после того, как она опубликовала гневную запись о состоянии своего сына в колонии.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-06/facebook-removes-inauthentic-networks-from-palestine-ukraine?srnd=premium-europe
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ