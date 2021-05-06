Facebook массово удаляет аккаунты украинцев

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Татьяна Веремеева
В апреле Facebook Inc. удалила девять новых сообществ, которые пытались
ввести в заблуждение пользователей платформы, включая почти 450 учетных записей
из Палестины и отдельную группу из почти 500 учетных записей из Украины. Об
этом пишет Bloomberg.
Facebook удаляет фейковые аккаунты украинцев. Фото: Twin Design / Shutterstock
В прошлом месяце компания удалила в общей сложности почти 1800 аккаунтов в
Facebook и Instagram в рамках своих усилий по блокированию фейков, которые чаще
всего скрывают пользователей, притворяющихся кем-то другим, чтобы повлиять на
общественное мнение, или аккаунтов, работающих вместе для усиления сообщений
или политических идеологий.
Сеть в Палестине, нацеленная на пользователей в нескольких странах Ближнего
Востока, продвигала ФАТХ, палестинскую политическую партию, и критиковала Иран
и другие политические группировки, ХАМАС и Хезболлу.
В Украине Facebook удалил более 500 аккаунтов Facebook и Instagram,
связанных с различными политиками, в том числе с теми, кто был подвергнут
санкциям Министерства финансов США за попытки повлиять на выборы в США. Сети
выдавали себя за новостные организации, обмениваясь историями, которые
поддерживали политиков и их политические группы. Эти аккаунты распространяли
сообщения украинским пользователям Facebook, и компания заявила, что была
предупреждена о сети по наводке Федерального бюро расследований.
Facebook в прошлом месяце также удалил группы из Перу, Мексики,
Азербайджана и Центральноафриканской Республики.
Ранее "Комментарии" писали, что социальная сеть
Facebook заблокировала страницу матери российского оппозиционера Алексея
Навального после того, как она опубликовала гневную запись о состоянии своего
сына в колонии.
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