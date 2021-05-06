Facebook массово удаляет аккаунты украинцев

В апреле Facebook Inc. удалила девять новых сообществ, которые пытались ввести в заблуждение пользователей платформы, включая почти 450 учетных записей из Палестины и отдельную группу из почти 500 учетных записей из Украины. Об этом пишет Bloomberg.



Facebook удаляет фейковые аккаунты украинцев. Фото: Twin Design / Shutterstock

В прошлом месяце компания удалила в общей сложности почти 1800 аккаунтов в Facebook и Instagram в рамках своих усилий по блокированию фейков, которые чаще всего скрывают пользователей, притворяющихся кем-то другим, чтобы повлиять на общественное мнение, или аккаунтов, работающих вместе для усиления сообщений или политических идеологий.

Сеть в Палестине, нацеленная на пользователей в нескольких странах Ближнего Востока, продвигала ФАТХ, палестинскую политическую партию, и критиковала Иран и другие политические группировки, ХАМАС и Хезболлу.

В Украине Facebook удалил более 500 аккаунтов Facebook и Instagram, связанных с различными политиками, в том числе с теми, кто был подвергнут санкциям Министерства финансов США за попытки повлиять на выборы в США. Сети выдавали себя за новостные организации, обмениваясь историями, которые поддерживали политиков и их политические группы. Эти аккаунты распространяли сообщения украинским пользователям Facebook, и компания заявила, что была предупреждена о сети по наводке Федерального бюро расследований.

Facebook в прошлом месяце также удалил группы из Перу, Мексики, Азербайджана и Центральноафриканской Республики.

Ранее "Комментарии" писали, что социальная сеть Facebook заблокировала страницу матери российского оппозиционера Алексея Навального после того, как она опубликовала гневную запись о состоянии своего сына в колонии.

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