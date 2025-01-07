Facebook и Instagram ожидают кардинальные изменения: Цукерберг выступил с заявлением

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Slava Kot
Основатель и генеральный директор компании Meta Марк Цукерберг заявил, что отменяет программу проверки фактов, чтобы "восстановить свободу самовыражения" в социальных сетях Facebook и Instagram. По его словам, текущая практика модерации контента "зашла слишком далеко".
Марк Цукерберг. Фото из открытых источников
7 января Марк Цукерберг опубликовал видео, в котором заявил о кардинальных изменениях по модерации контента на проверку фактов и дезинформации в социальных сетях. Как объяснил Цукерберг, они последуют примеру платформы X Илона Маска.
Программа проверки фактов Meta была введена после выборов 2016 года и использовалась для "управления контентом" и уменьшения дезинформации на своих платформах. Однако руководство компании признало, что система "слишком сильно вышла из строя". 40-летний Цукерберг добавил, что недавние выборы, где победу одержал Дональд Трампа, "считаются культурным переломным моментом, чтобы снова отдать предпочтение словам".
В последние годы Трамп резко критиковал Цукерберга, обвиняя его компанию в поддержке либеральной политики и пристрастном отношении к консерваторам. Республиканец был исключен из Facebook после атаки на Капитолий 6 января 2021 года, хотя компания возобновила его учетную запись в начале 2023 года.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Евросоюз назвал соцсеть Илона Маска крупнейшим источником российской дезинформации.
Также "Комментарии" писали об известной художнице, которая уволилась из-за карикатуры на Трампа. По ее словам, в США началось уменьшение свободы слова.
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