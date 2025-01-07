Facebook и Instagram ожидают кардинальные изменения: Цукерберг выступил с заявлением

Основатель и генеральный директор компании Meta Марк Цукерберг заявил, что отменяет программу проверки фактов, чтобы "восстановить свободу самовыражения" в социальных сетях Facebook и Instagram. По его словам, текущая практика модерации контента "зашла слишком далеко".

Марк Цукерберг. Фото из открытых источников

7 января Марк Цукерберг опубликовал видео, в котором заявил о кардинальных изменениях по модерации контента на проверку фактов и дезинформации в социальных сетях. Как объяснил Цукерберг, они последуют примеру платформы X Илона Маска.

"Мы вернемся к нашим истокам и сосредоточимся на уменьшении ошибок, упрощении нашей политики и восстановлении свободы слова на наших платформах. Более конкретно, мы собираемся избавиться от проверки фактов и заменить их подобно X, начиная с США", — сказал Марк Цукерберг.

Программа проверки фактов Meta была введена после выборов 2016 года и использовалась для "управления контентом" и уменьшения дезинформации на своих платформах. Однако руководство компании признало, что система "слишком сильно вышла из строя". 40-летний Цукерберг добавил, что недавние выборы, где победу одержал Дональд Трампа, "считаются культурным переломным моментом, чтобы снова отдать предпочтение словам".

В последние годы Трамп резко критиковал Цукерберга, обвиняя его компанию в поддержке либеральной политики и пристрастном отношении к консерваторам. Республиканец был исключен из Facebook после атаки на Капитолий 6 января 2021 года, хотя компания возобновила его учетную запись в начале 2023 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Евросоюз назвал соцсеть Илона Маска крупнейшим источником российской дезинформации.

Также "Комментарии" писали об известной художнице, которая уволилась из-за карикатуры на Трампа. По ее словам, в США началось уменьшение свободы слова.