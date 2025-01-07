logo

BTC/USD

95810.70

ETH/USD

3369.15

LTC/USD

102.87

USD/UAH

42.75

EUR/UAH

44.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech интернет Facebook и Instagram ожидают кардинальные изменения: Цукерберг выступил с заявлением
commentss НОВОСТИ Все новости

Facebook и Instagram ожидают кардинальные изменения: Цукерберг выступил с заявлением

Марк Цукерберг превратит Facebook и Instagram в платформу X Илона Маска по проверке дезинформации и фактов.

7 января 2025, 17:38
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Основатель и генеральный директор компании Meta Марк Цукерберг заявил, что отменяет программу проверки фактов, чтобы "восстановить свободу самовыражения" в социальных сетях Facebook и Instagram. По его словам, текущая практика модерации контента "зашла слишком далеко".

Facebook и Instagram ожидают кардинальные изменения: Цукерберг выступил с заявлением

Марк Цукерберг. Фото из открытых источников

7 января Марк Цукерберг опубликовал видео, в котором заявил о кардинальных изменениях по модерации контента на проверку фактов и дезинформации в социальных сетях. Как объяснил Цукерберг, они последуют примеру платформы X Илона Маска.

"Мы вернемся к нашим истокам и сосредоточимся на уменьшении ошибок, упрощении нашей политики и восстановлении свободы слова на наших платформах. Более конкретно, мы собираемся избавиться от проверки фактов и заменить их подобно X, начиная с США", — сказал Марк Цукерберг.

Программа проверки фактов Meta была введена после выборов 2016 года и использовалась для "управления контентом" и уменьшения дезинформации на своих платформах. Однако руководство компании признало, что система "слишком сильно вышла из строя". 40-летний Цукерберг добавил, что недавние выборы, где победу одержал Дональд Трампа, "считаются культурным переломным моментом, чтобы снова отдать предпочтение словам".

В последние годы Трамп резко критиковал Цукерберга, обвиняя его компанию в поддержке либеральной политики и пристрастном отношении к консерваторам. Республиканец был исключен из Facebook после атаки на Капитолий 6 января 2021 года, хотя компания возобновила его учетную запись в начале 2023 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Евросоюз назвал соцсеть Илона Маска крупнейшим источником российской дезинформации.

Также "Комментарии" писали об известной художнице, которая уволилась из-за карикатуры на Трампа. По ее словам, в США началось уменьшение свободы слова.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.foxnews.com/politics/meta-ends-fact-checking-program-zuckerberg-vows-restore-free-expression-facebook-instagram
Теги:

Новости

Все новости