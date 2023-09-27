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Евросоюз назвал соцсеть, ставшую крупнейшим источником российской дезинформации

Европейский Союз призвал социальные сети усилить свою бдительность в борьбе с российской пропагандой.

сегодня, 09:55
Автор:
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Slava Kot
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Евросоюз назвал соцсеть, ставшую крупнейшим источником российской дезинформации

X, ранее Twitter признана величайшим источником российской дезинформации. Фото из открытых источников

Социальная сеть X, ранее Twitter, принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску, была названа в ЕС самым большим источником дезинформации, включая российскую пропаганду. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg,


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Вице-президент Европейской комиссии Вера Йоурова подвергла критике социальные платформы, которые активно действуют во время избирательной кампании и разносят большое количество дезинформации.

"Это многомиллионное оружие массовой манипуляции, нацеленное как на россиян, так и на европейцев и остальной мир", — сказала Йоурова.

Вера Йоурова подчеркнула, что Кремль будет более активным во время выборов в странах Европы, поэтому такие соцсети должны устранить риски распространения российской пропаганды.

ЕС обнародовал отчет о крупнейших соцсетях, согласившихся над добровольным кодексом поведения, который помогает разоблачать фейки и принимать соответствующие меры для уменьшения их распространения. Согласно отчету такие платформы как Facebook, TikTok и Google справляются с дезинформацией, но не X, ранее Twitter.

"X, бывший Twitter является платформой с самым большим процентом публикаций с ложной или дезинформацией", — сказала Йоурова.

Вице-президент Европейской комиссии подчеркнула, что аккаунты, распространяющие дезинформацию через социальную сеть X, имеют больше подписчиков, чем те пользователи, которые не используют фейки, манипуляции и пропаганду.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр цифровой трансформации Михаил Федоров неожиданно высказался об Илоне Маске.

Также "Комментарии" писали об Эрдогане, который одним вопросом поставил Илона Маска в неудобное положение.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-26/eu-faults-musk-s-x-in-fight-against-russia-s-war-of-ideas
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