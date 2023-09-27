Евросоюз назвал соцсеть, ставшую крупнейшим источником российской дезинформации

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Slava Kot
X, ранее Twitter признана величайшим источником российской дезинформации. Фото из открытых источников
Социальная сеть X, ранее Twitter, принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску, была названа в ЕС самым большим источником дезинформации, включая российскую пропаганду. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg,
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Вице-президент Европейской комиссии Вера Йоурова подвергла критике социальные платформы, которые активно действуют во время избирательной кампании и разносят большое количество дезинформации.
Вера Йоурова подчеркнула, что Кремль будет более активным во время выборов в странах Европы, поэтому такие соцсети должны устранить риски распространения российской пропаганды.
ЕС обнародовал отчет о крупнейших соцсетях, согласившихся над добровольным кодексом поведения, который помогает разоблачать фейки и принимать соответствующие меры для уменьшения их распространения. Согласно отчету такие платформы как Facebook, TikTok и Google справляются с дезинформацией, но не X, ранее Twitter.
Вице-президент Европейской комиссии подчеркнула, что аккаунты, распространяющие дезинформацию через социальную сеть X, имеют больше подписчиков, чем те пользователи, которые не используют фейки, манипуляции и пропаганду.
Также "Комментарии" писали об Эрдогане, который одним вопросом поставил Илона Маска в неудобное положение.
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