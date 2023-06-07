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Новый закон: в Молдове можно попасть в тюрьму за фейковый аккаунт в соцсетях

В Молдове можно будет сесть в тюрьму за фейковый аккаунт.

сегодня, 18:00
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Автор:

Slava Kot

Новый закон: в Молдове можно попасть в тюрьму за фейковый аккаунт в соцсетях

Молдова будет штрафовать за фейковые аккаунты. Фото из открытых источников

На очередном заседании 7 июня правительство Молдовы одобрило законопроект о внесении и изменениях в Уголовный кодекс. В новых правках предусмотрена уголовная ответственность за использование фейковых личностей в соцсетях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание News Maker.


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Новые изменения касаются введения новой статьи. В нем предусмотрено наказание, если человек незаконно использовал фальшивую личность, или присвоил себе чужую идентичность. Теперь в Молдове могут наказать человека за использование фейковой личности в соцсетях, веб-порталах, при регистрации или использовании телефонных номеров, электронных адресов, а также при подписании документов.

Штраф будет составлять от 500 до 2 тыс. условных единиц. Альтернативным наказанием может быть тюремное заключение от шести до 12 месяцев. Лицо, совершившее такое преступление, будет лишено права занимать определенные должности сроком до пяти лет.

Наказание не распространяется на использование псевдонимов для соцсетей и других платформ. В статье также есть пункт об использовании мошеннических документов, включая паспорта, страховые полюсы, справки о несудимости, выписки и другие. За такие действия предусмотрен штраф 2,5-10 тыс. условных единиц или заключение до семи лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Молдовы поставила в неудобное положение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Также "Комментарии" писали, что Молдова определилась, арестует ли президента России Владимира Путина, если тот попадет на территории страны.



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Источник: https://newsmaker.md/rus/novosti/shtrafy-i-tyurma-za-sozdanie-feykovyh-lichnostey-v-sotssetyah-v-moldove-gotovyat-popravki-v-ugolovnyy-kodeks/
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