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Еще одна возможность заработать: Clubhouse запустит функцию монетизации

Пользователи популярного приложения Clubhouse смогут зарабатывать деньги на аудиочатах

сегодня, 10:55
Автор:

Кириєнко Анна

Популярное во всем мире приложение Clubhouse решило запустить функцию монетизации для своих создателей на платформе. Данную информацию сообщило издание Reuters.

Еще одна возможность заработать: Clubhouse запустит функцию монетизации

Авторы Clubhouse смогут использовать монетизацию. Фото: digiseller.ru

Пока функция доступна небольшому кругу людей. После успешного тестирования монетизацию смогут использовать все создатели.

Пожертвовать средства можно будет просто нажав на опцию "Отправить деньги".

Однако разработчики приложения предупреждают, что за обработку присланных средств и карточек будет взиматься небольшая сумма компанией Stripe, которая будет осуществлять и обрабатывать денежные переводы.

Напомним, что Clubhouse — это новая социальная сеть, которая позволяет пользователям создавать аудиочаты и общаться на различные темы. Идея создать подобное приложение возникла на фоне пандемии коронавируса, когда люди находились дома и требовали общения.

Основная фишка приложения в том, что пользователи могут общаться только в голосовом чате. Так людям не нужно беспокоиться о том, как они выглядят и какой фон позади.

Кроме того, приложение позволяет коммуницировать со знаменитостями, успешными людьми, специалистами различных сфер.

Ранее сообщалось, что в результате крупной утечки информации, в открытом доступе оказался личный номер и другие данные основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга. Вместе с тем в Сеть утекли личные данные более полумиллиарда пользователей. Подробнее о ситуации можно прочитать здесь.

Также сайт "Комментарии" опубликовал список самых продуктивных смартфонов марта. Список и фото можно найти здесь.


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Источник: https://www.reuters.com/
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