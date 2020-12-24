Доступно для тысяч людей: Telegram анонсировал уникальные голосовые чаты

Telegram добавляет новую функцию групповых голосовых чатов, которая похожа на постоянно включенную комнату в Discord. Голосовые чаты теперь являются частью существующих текстовых чатов и служат постоянным средством общения вживую с друзьями или семьей. Поскольку они всегда доступны, вы можете участвовать в голосовых чатах и ​​выходить из них так же, как в комнате Discord или по телефону.

ФОТО: Газета.Ру

Telegram поддерживает "несколько тысяч участников", поэтому даже большие группы для таких вещей, как прямые трансляции, будут включать голосовые чаты. Эта функция отображается в верхней части существующего группового чата, если она включена, позволяя любому свободно присоединиться к беседе. В настольных версиях Telegram для Windows и Mac вы также можете использовать кнопку Push-to-Talk для голосовых чатов, чтобы управлять вводом микрофона.

Telegram также создал полезный оверлей голосового чата для Android, который работает как общесистемный плавающий виджет. Он позволяет вам видеть, кто говорит, или управлять микрофоном, и отключать звук, когда Telegram работает в фоновом режиме.

В настоящее время групповые голосовые чаты ориентированы на аудио, но Telegram сообщает, что в ближайшие недели добавит функции видео и совместного использования экрана. Если вы хотите опробовать групповые голосовые чаты, вам нужно быть администратором группы, чтобы включить эту функцию в меню настроек группы.

Помимо возможности группового голосового чата, генеральный директор Telegram Павел Дуров сообщил, что сервис приближается к 500 миллионам пользователей. Telegram теперь планирует монетизировать свой сервис с помощью рекламной платформы, предназначенной для общедоступных каналов "один ко многим". Дуров описывает платформу как "удобную для пользователя, уважающую конфиденциальность и позволяющую нам покрывать расходы на серверы и трафик".

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