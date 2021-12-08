logo

BTC/USD

50532.31

ETH/USD

4369.47

LTC/USD

167.10

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech интернет Что чаще всего искали в Google украинцы в 2021 году: топ запросов
commentss НОВОСТИ Все новости

Что чаще всего искали в Google украинцы в 2021 году: топ запросов

Наиболее популярным поисковым запросом в Украине было определено "Евро 2020"

сегодня, 10:10
Автор:

Елизавета Черных
Поделитесь публикацией:

Корпорация Google представила самые популярные запросы в Украине в уходящем году. Проанализировав данные, в компании представили рейтинг, что чаще всего гуглили украинские пользователи. Результаты обнародовали в официальном блоге Google Украина. 

Что чаще всего искали в Google украинцы в 2021 году: топ запросов

Что чаще всего искали в Google украинцы в 2021 году: топ запросов - фото из открытых источников

Так, наиболее популярным поисковым запросом было определено "Евро 2020". Второе место занял нашумевший южнокорейский сериал "Игра в кальмара". В десятке самых популярных также запросы — "Холостяк 2021", "Классрум". Кроме того, в 2021 году украинцев интересовали спортивные события и музыкальный конкурс "Евровидение 2021". 

Победителем категории "Персона" в Google назвали украинского боксера Александра Усика, которого искали в текущем году чаще всего. Здесь же и российский оппозиционер Алексей Навальный и певица МакSим, которая длительное время находилась в коме. 

Среди фильмов, которые чаще всего гуглили в Украине, отметили "Веном 2" от студии Marvel. Также в эту категорию попали продолжения кинолент по комиксам: "Отряд самоубийц 2", "Лига справедливости Зака Снайдера"; мультфильмы "Бос молокосос 2" и "Душа", а также — фантастический фильм "Дюна".

Сериал "Игра в кальмара" производства Южной Кореи интересовал украинцев в 2021 году больше всего, а среди телевизионных шоу — новый сезон романтического проекта "Холостяк". 

В Google также назвали и "Покупку года" в Украине, которой стал поп-ит (игрушка-антистресс). Украинские пользователи также гуглили, где купить билеты на поезда, iPhone 13, пропуск в столичный общественный транспорт и сертификат о вакцинации против коронавируса. 

Также украинцы искали в Google ответы на различные вопросы. Так, в 2021 году пользователи из Украины гуглили, что такое АВОВА, симпл димпл и клабхаус. Их также интересовало, как умер герой мультсериала "Губка Боб квадратные штаны"- осьминог Сквидвард, как сменить поставщика природного газа, собрать компактно чемодан, получить тысячу гривен за вакцинацию против ковида, анонсированную президентом Зеленским и сам сертификат о прививке, а также, як пройти регистрацию на портале "Дия". 

Ранее "Комментарии" писали, кто из украинских политиков тратит больше всех на рекламу в Facebook. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukraine.googleblog.com/2021/12/google-2021.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!