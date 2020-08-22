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Британцы достигли рекордной скорости Интернета

Британцы побили рекорд японских ученых и разогнали скорость Интернета до 178 Тбит / с

сегодня, 14:24
Автор:

Павел Зинченко

Группе инженеров удалось установить новый мировой рекорд скорости передачи данных через Интернет с использованием оптоволокна, достигнув ошеломляющих 178 терабит в секунду. Об этом сообщает издание Сheckersaga.

Скорость 178 Тбит / с была достигнута группой исследователей во главе с доктором Лидией Гардино, преподавателем Лондонского университетского колледжа, и исследователями Королевской инженерной академии в сотрудничестве с компаниями по производству оптических кабелей Xtera и KDDI Research Institute. Это примерно в два раза быстрее, чем у систем, развернутых по всему миру. Этот рекорд близок к теоретическому пределу передачи данных, рассчитанному американским математиком Клодом Шенноном в 1949 году.

Британцы достигли рекордной скорости Интернета

До этого момента скорость 148,850 Тбит / с, которая была достигнута совместной исследовательской группой Токийского университета, Fujitsu, CERN и другими в ноябре 2004 года, была признана мировым рекордом скорости передачи одного потока данных. 

В эксперименте использовался недавно разработанный высокоэффективный усилитель, названный "гибридные дискретные рамановские усилители и усилители на волокне, легированном редкоземельными элементами". Кроме того, хотя обычная волоконно-оптическая связь использует полосу пропускания 4,5 ТГц, в данном исследовании используется сверхширокая полоса 16,83 ТГц, а на расстоянии 40 км используется одножильный одномодовый оптоволоконный кабель. 

Как сообщало издание "Комментарии", Amazon создаст сеть спутникового интернета.


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