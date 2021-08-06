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Больше 1,5 млн долларов за пост: тройка самых высокооплачиваемых знаменитостей в Instagram

На первом месте рейтинга португальский футболист Криштиану Роналду

сегодня, 16:35
Автор:

Елизавета Черных

Ежегодно специалисты компании Hopper HQ определяют знаменитостей, которые зарабатывают на рекламе в социальной сети Instagram наибольшие суммы. Эксперты провели SEO-анализ аккаунтов звезд в соцсети, учтя при этом количество фолловеров, вовлеченность аудитории, а также частоту публикаций, передает OBOZREVATEL. 

Больше 1,5 млн долларов за пост: тройка самых высокооплачиваемых знаменитостей в Instagram

Тройка самых высокооплачиваемых знаменитостей в Instagram - фото из открытых источников

В этом году лидером рейтинга стал португальский футболист Криштиану Роналду, рекламная публикация на странице которого, обходится в 1,6 млн долларов. Последние несколько лет Роналду входил в тройку лидеров рейтинга, но возглавить его ему удалось только в 2021 году. По момент анализа, количество подписчиков на странице знаменитого футболиста достигло 323 млн человек. 

Больше 1,5 млн долларов за пост: тройка самых высокооплачиваемых знаменитостей в Instagram - фото 2

На второй позиции расположился известный актер Дуэйн ("Скала") Джонсон. Рекламный пост на странице знаменитости стоит 1,5 млн долларов, а на его аккаунт в Instagram подписано 259 миллионов пользователей. В прошлом году "Скала" занимал первое место в данном рейтинге. 

Больше 1,5 млн долларов за пост: тройка самых высокооплачиваемых знаменитостей в Instagram - фото 3

И почетное третье место в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей в Instagram досталось певице Ариане Гранде, которая еще в 2020 году не входила в тройку лидеров. Она имеет 257 подписчиков в соцсети, а рекламная публикация там обходится в 1,5 млн долларов. 

Больше 1,5 млн долларов за пост: тройка самых высокооплачиваемых знаменитостей в Instagram - фото 4

Ранее портал "Комментарии" писал, что 33-летняя популярная исполнительница Рианна, согласно данным американского Forbes, официально стала долларовым миллиардером и получила статус самой богатой певицы в мире. Издание сообщает, что состояние артистки на данный момент составляет 1,7 миллиарда долларов. Но только заработать такую сумму исполнительницы хита "Umbrella" помогла не концертная деятельность.



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Источник: https://news.obozrevatel.com/show/people/kto-iz-znamenitostej-bolshe-vsego-zarabatyivaet-v-instagram-1-6-mln-za-publikatsiyu.htm?_gl=1*1mkg8zk*_ga*MjI3Mzk1NDQxLjE2MjA2NDQyNjY.*_ga_JBX3X27G7H*MTYyODI1MjY2OS4xMTUuMS4xNjI4MjUyNjc2LjA.&_ga=2.34050145.11120435
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