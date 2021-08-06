Больше 1,5 млн долларов за пост: тройка самых высокооплачиваемых знаменитостей в Instagram

Ежегодно специалисты компании Hopper HQ определяют знаменитостей, которые зарабатывают на рекламе в социальной сети Instagram наибольшие суммы. Эксперты провели SEO-анализ аккаунтов звезд в соцсети, учтя при этом количество фолловеров, вовлеченность аудитории, а также частоту публикаций, передает OBOZREVATEL.

Тройка самых высокооплачиваемых знаменитостей в Instagram - фото из открытых источников

В этом году лидером рейтинга стал португальский футболист Криштиану Роналду, рекламная публикация на странице которого, обходится в 1,6 млн долларов. Последние несколько лет Роналду входил в тройку лидеров рейтинга, но возглавить его ему удалось только в 2021 году. По момент анализа, количество подписчиков на странице знаменитого футболиста достигло 323 млн человек.

На второй позиции расположился известный актер Дуэйн ("Скала") Джонсон. Рекламный пост на странице знаменитости стоит 1,5 млн долларов, а на его аккаунт в Instagram подписано 259 миллионов пользователей. В прошлом году "Скала" занимал первое место в данном рейтинге.

И почетное третье место в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей в Instagram досталось певице Ариане Гранде, которая еще в 2020 году не входила в тройку лидеров. Она имеет 257 подписчиков в соцсети, а рекламная публикация там обходится в 1,5 млн долларов.





Ранее портал "Комментарии" писал, что 33-летняя популярная исполнительница Рианна, согласно данным американского Forbes, официально стала долларовым миллиардером и получила статус самой богатой певицы в мире. Издание сообщает, что состояние артистки на данный момент составляет 1,7 миллиарда долларов. Но только заработать такую сумму исполнительницы хита "Umbrella" помогла не концертная деятельность.





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