Amazon меняет логотип приложения, который напоминает Гитлера

Amazon оперативно изменила свой основной логотип приложения после того, как пользователи Сети стали активно подмечать, что недавний редизайн иконки приложения сделал ее похожей на Адольфа Гитлера. Об этом пишет BBC.



Логотип Amazon. Фото: PRESS ASSOCIATION

Запущенный в январе значок изображает полоску синей ленты поверх логотипа Amazon "smile".Но некоторые наблюдательные пользователи сразу же после выпуска обновления заговорили, что он напоминал усы нацистского диктатора.

Технологический гигант после этого изменил дизайн на сложенную синюю ленту, следуя отзывам клиентов.

Amazon сообщила BBC News, что первый значок был запущен в тестовом режиме в нескольких странах до того, как были внесены изменения.

Исполнительный директор брендингового агентства Coley Porter Bell Вики Буллен отметила, что к сожалению для Amazon, визуализация их бандерольной ленты на оригинальном логотипе сразу же будет ассоциироваться с гитлеровскими усами, поскольку эта форма навсегда отложилась в подсознании многих людей во всем мире.

Логотип приложения, который появляется на смартфонах и планшетах, ранее изображал торговую тележку. Новый дизайн, похоже, основан на коричневой посылке Amazon с фирменной улыбкой компании и синей лентой.

Напомним, американский видеосервис Amazon Prime Video решил не продлевать на второй сезон комедийный сериал под названием "Искатели правды". Об этом на своей странице в соцсети Instagram сообщил поклонникам Ник Фрост, который является и создателем киноленты и одним из главных героев картины. Отметим, что британский сериал стартовал в октябре 2020 года и рассказывал о группе людей, которая путешествовала по Великобритании и занималась исследованием паранормальных явлений.

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