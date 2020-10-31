Самые крупные иски против компании Google: кому удалось выиграть суд

Транснациональная корпорация Google основана в 1998 году на то время студентами Ларри Пейджем и Сергеем Брином, а с 2015 года является дочерней компанией конгломерата Alphabet Inc. В начале 2020 года рыночная капитализация компании превысила 1 трлн долл. и по состоянию на 29 октября нынешнего года она составляет 1,03 трлн долл. Генеральным директором компании в 2015 году стал Сундар Пичаи.

В конце 2019 года стало известно, что основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин оставят руководящие посты в Alphabet, головной компании Google. В то же время они продолжат принимать участие в работе компании как сооснователи, основные акционеры и члены совета директоров Alphabet. В их владении также останутся более чем 50% акций компании.

Google поддерживает и разрабатывает ряд интернет-сервисов и продуктов и получает прибыль в первую очередь от рекламы через свою программу Ads. Она считается одной из технологических компаний "большой четверки" наряду с Amazon, Apple и Microsoft.

За годы своего существования Google провела огромную работу по созданию различных интернет-сервисов, которые многим упрощают жизнь. В то же время компания регулярно сталкивается с судебными исками и уже традиционно отказывается признавать возможность того, что могла быть не права. "Комментарии" сделали подборку из наиболее резонансных судебных процессов.

Google vs Минюст США

Министерство юстиции США будет судиться с транснациональной корпорацией Google, которая входит в состав холдинга Alphabet. Это дело уже назвали самым громким за последние 20 лет. Американская власть обвиняет компанию в злоупотреблении на рынке рекламы и поисковых сервисов.

В иске речь идет о злоупотреблении Google своим доминирующим положением на рынке рекламы и поисковых сервисов. Антимонопольное управление около полутора лет собирало доказательства того, что Google конкурирует не за счет каких-то своих преимуществ, а использует вместо этого монопольное положение. Более того, в министерстве взялись и за Android — мобильную операционную систему, которая "заставляет" производителей смартфонов устанавливать на свои устройства приложения и поисковую систему Google по умолчанию. По мнению правительства США, это мешает другим компаниям развиваться, в то время как американский гигант якобы продолжает зарабатывать огромные суммы денег на рекламе в своем поиске.

В ведомстве пока не определились, какое наказания будут требовать в суде для Google. Эксперты только догадываются, что ведомство будет настаивать на штрафе или разделении компании-гиганта. В свою очередь, в Google с обвинениями не согласны. Там считают, что "люди используют Google, потому что хотят, а не потому, что вынуждены, либо не могут найти альтернативы".

Google vs Oracle

Один из самых крупных судебных процессов с Google длится более 10 лет. Претензии американского производителя программного обеспечения Oracle из-за кода на платформе Android выросли с 1 млрд долл. до более чем 9 млрд долл.

В начале октября 2020 года, спустя десять лет после того, как Oracle впервые подала в суд на Google, два технологических гиганта наконец столкнулись в Верховном суде США. В течение 10 лет проведено три судебных процесса и две апелляции. На карту поставлены миллиарды долларов; вероятно, стороны уже потратили миллионы долларов на опытных юристов, экспертов-свидетелей и доказательства в суде, которые должны были оказать помощь в решении этого дела.

В 2005 году Google приобрела сырую операционную систему Android. Система разрабатывалась под цифровые фотоаппараты. Но сейчас она установлена на миллиардах смартфонов. Тогда инженеры Google взяли за основу открытый проект Apache Harmony, написанный на языках программирования Java и C++. Язык Java предоставлялся по подписке, но Google никаких отчислений правообладателю, компании Sun Microsystems, не делал. В 2009 году Sun купила компания Oracle и уже через год юристы Oracle подали первый иск к Google – Oracle заявляет о своих правах на Java Standard Edition и, соответственно, на часть Android.

Судебный процесс начался, когда Ларри Эллисон еще стоял у руля Oracle, а Эрик Шмидт был генеральным директором Google. Google теперь является дочерней компанией Alphabet. Android выпустил 11 версию. Единственное, что, по-видимому, осталось неизменным, – это популярность Java как языка программирования.

Вдали от Кремниевой долины произошли большие изменения, которые охватывают гораздо больше, чем просто несколько миллиардов долларов и будущее закона об авторском праве.

Когда в 2010 году началось дело Google против Oracle, оно включало в себя семь патентов, а также претензию на авторское право; к 2012 году дело было сведено всего к 37 Java API (программных интерфейсов приложения), состоящим примерно из 11 500 строк кода (по оценкам Android, около 12 млн строк кода).

Первый судебный процесс привел к тому, что в 2012 году судебное разбирательство разделилось на две части: патентное и разбирательство по заявлениям об авторских правах. В ходе патентного процесса присяжные постановили, что Google не нарушала никаких патентов. В ходе судебного разбирательства по авторскому праву возникли два отдельных юридических вопроса: во-первых, является ли код API защищенными авторским правом; и во-вторых, насколько Google добросовестно использовал этот код. Судья вынес решение по вопросу об авторском праве и направил вопрос о добросовестном использовании на рассмотрение присяжных.

Присяжные придерживались принципа добросовестного использования. Но судья, который случайно назвал код хобби, постановил, что код и SSO API все же не подпадают под авторское право. Закон об авторских правах не распространяется ни на одну идею, процедуру, процесс, систему, метод работы и способ, которым пакеты, классы и методы были названы и отсортированы. В суде признали исходный код слишком функциональным, чтобы быть достойным авторского права.

Правда, это постановление было отменено Федеральным окружным судом в 2014 году и в 2016 году присяжные встали на сторону Google. Но в 2018 году этот же апелляционный суд постановил, что вердикт присяжных должен быть отменен в пользу Oracle, поскольку представленные на суде доказательства ясно указывали на то, что определение о добросовестном использовании не может быть достигнуто, и поэтому суд присяжных не должен был рассматривать это дело.

7 октября 2020 года состоялось последнее судебное заседание по этому делу, в результате обе стороны объявили о своей победе. Глава Google по глобальным вопросам Кент Уокер заявил, что суд подтвердил важность юридических прав, защищающих совместимость программного обеспечения, в то время как генеральный юрисконсульт Oracle Дориан Дейли заявил, что суд пришел к согласию в том, что все программное обеспечение защищено авторским правом.

Построение кода для API Java заставило судей задаться вопросом, был ли код базовым инструментом, который Google использовал, потому что это был самый эффективный вариант, или это была творческая оригинальная работа, которую Google несправедливо использовал, чтобы упростить себе задачу.

Разбирательство Google и Oracle может иметь огромные последствия для разработчиков программного обеспечения. Группа из 83 компьютерщиков, включая многих ведущих разработчиков программного обеспечения, подала краткое заявление, утверждая, что победа в Верховном суде для Oracle будет препятствовать разработчикам в процессе создания нового продукта на существующем коде, чтобы создавать улучшения или разрабатывать совместимое программное обеспечение.

Google vs Genius

Один из крупнейших сайтов с текстами песен Genius.com уличил Google в краже интеллектуальной собственности. Истцы уверяют, что трафик в последние годы падал именно из-за того, что Google и его партнер LyricFind публиковали тексты как свои, тогда как Genius Media Group Inc. тратила деньги на лицензии от правообладателей.

Сайт Genius заявляет, что Google компания продолжает сознательно копировать тексты песен и использовать их в результатах поиска. Genius также утверждает, что действия Google являются антиконкурентными. В конце 2019 года сайт Genius требовал 50 млн долл. в качестве ущерба от Google.

Google отображает тексты песен, предоставленные партнерами в ответ на определенные поисковые запросы. Ранее Genius утверждал, что в некоторых случаях эти тексты были скопированы с его веб-сайта.

В жалобе, поданной в Бруклине, штат Нью-Йорк, 3 декабря 2019 года, говорится, что поведение Google не только нарушает условия соглашения об обслуживании. В Genius заявляли, что для создания своей песенной базы потратили десятки лет и десятки миллионы долларов, а Google и LyricFind теперь используют контент и нарушают условия добросовестной конкуренции.

В дополнение к денежному ущербу Genius требует ввести постоянный судебный запрет против LyricFind, который запретит дальнейшее незаконное присвоение контента с веб-сайта Genius.

Genius говорит, что Google копирует тексты уже много лет. В июне 2019 года The Wall Street Journal получила письмо, которое Genius написал в Google в апреле. В письме указано, что Google нарушил условия обслуживания сайта и что повторное использование текстов песен будет нарушением антимонопольного законодательства.

Подтверждением незаконного использования текстов Genius стали водяные знаки, которые использовал сайт. Сайт чредовал прямые и изогнутые апострофы, чтобы доказать, что Google использует свои тексты вместо того, чтобы генерировать свои собственные. Google ответил, что он лицензирует тексты песен из различных источников, включая LyricFind.

У Genius нет авторских прав, потому что он не владеет текстами песен. И Genius, и Google владеют лицензиями музыкальных издателей на печать текстов песен, что делает судебный процесс более сложным. Вопрос касается не лицензирования песен, а того, как Google и его партнеры получили тексты песен. Недавние судебные решения показали, что само по себе копирование контента не является по своей сути незаконным, но в последнее время сайты все чаще сайты предупреждают о том, что использование их контента без специального разрешения является незаконным. Тем не менее, если обе стороны имеют лицензии на отображение контента, то технически Google ничего не нарушает и имеет полное право использовать контент.

В итоге, в августе 2020 года суд закрыл дело, признав, что все жалобы Genius сводятся к нарушению авторских прав, а не соблюдения условий добросовестной конкуренции.

Google vs Еврокомиссия

Европейская комиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро за нарушение антимонопольных правил ЕС. В ЕК заявили, что Google злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке рекламы и вводит ряд ограничительных положений в контракты со сторонними сайтами, которые не позволяют конкурентам Google размещать свою поисковую рекламу на этих сайтах.

По данным Еврокомисии, различные сайты часто имеют встроенную функцию поиска, и когда пользователь использует ее, Google показывает нужный для себя результат. Google является посредником, как рекламный брокер, между рекламодателями и владельцами веб-сайтов, которые хотят получить максимум прибыли от рекламы на своих сайтах. Таким образом, AdSense for Search работает как посредническая платформа для поиска рекламы в интернете.

В ЕК отмечают, что Google был безусловно самым сильным игроком в посредничестве онлайн-рекламы в Европейской экономической зоне, с долей рынка выше 70% с 2006 по 2016 год. В 2016 году доля Google составляла более 90% на национальных рынках общего поиска и выше 75% на большинстве национальных рынков поисковой рекламы в интернете.

Конкуренты в области интернет-рекламы, такие как Microsoft и Yahoo, не могут продавать рекламные места на страницах результатов собственных поисковых систем Google. Таким образом, сторонние веб-сайты представляют собой важную точку входа для этих посредников на рынке онлайн-поиске рекламы, чтобы они развивать свой бизнес и пытаться конкурировать с Google.

Комиссия рассмотрела сотни таких соглашений в ходе своего расследования и установила, что:

1. Начиная с 2006 года Google включила в свои контракты положения об эксклюзивности. Это означало, что издателям запрещалось размещать на своих страницах результатов поиска любую поисковую рекламу конкурентов. Это решение касается компаний, чьи соглашения с Google требовали такой эксклюзивности для всех их веб-сайтов.

2. Начиная с марта 2009 года Google постепенно начала заменять положения об эксклюзивности так называемыми положениями о премиальном размещении. Это требовало от интернет-порталов резервировать наиболее выгодное место на своих страницах результатов поиска для объявлений Google и запрашивать минимальное количество объявлений Google. В результате конкуренты Google были лишены возможности размещать свою поисковую рекламу в наиболее заметных местах сайтов.

3. С марта 2009 года Google также включила положения, требующие от издателей запрашивать письменное одобрение Google, прежде чем вносить изменения в способ отображения любых конкурирующих рекламных объявлений. Это означало, что Google может контролировать, насколько привлекательными могут быть конкурирующие поисковые объявления.

В Еврокомиссии отмечают, что практика Google сводится к злоупотреблению доминирующим положением Google на рынке посредничества в интернет-поиске рекламы и не позволяет другим сервисам конкурировать на равных на рынке рекламы. Доминирование на рынке, как таковое, не является незаконным в соответствии с антимонопольными правилами ЕС. Однако если Google занял доминирующее положение на рынке, то он не должен мешать другим сервисам также размещать свою рекламу.

В итоге в 2017 году Еврокомиссия признала компанию Google виновной в манипулировании поисковой выдачей с целью продвижения собственных интернет-сервисов. Тогда штраф составил 2,42 млрд евро, а в 2018 году Еврокомиссия оштрафовала Google на 4,34 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением Android. Оба штрафа оспаривались Google в Европейском суде общей юрисдикции. В начале 2019 года Google оштрафовали на 1,49 млрд евро за нарушения в работе сервиса контекстной рекламы "AdSense for Search", в ходе которых незаконно ущемлялись интересы его конкурентов.

Вторжение в частную жизнь со стороны Google

Летом 2020 года против компании Google подали иск в федеральный суд в Сан-Хосе (штат Калифорния, США). Компанию обвинили в незаконном вторжении в частную жизнь миллионов пользователей, путем отслеживания их действий в случаях, когда окна браузеров открывались в режиме инкогнито.

Истцы требуют как минимум на 5 млрд долл. По их словам, Google собирает данные через приложения Google Analytics, менеджер рекламы Google Ad Manager и другие программы и расширения, в том числе установленные на смартфоны. Это помогает Google узнать о друзьях пользователей, хобби, любимых продуктах питания, привычках покупок и даже о самых интимных и потенциально неловких вещах, которые они ищут в интернете, говорится в жалобе.

Таким образом, Google лишает пользователей возможности полноценно уединиться. Исследователи, которые занимаются вопросами компьютерной безопасности, также обеспокоены тем, что Google составляет профили пользователей, отслеживая активность людей в различных режимах просмотра, объединяя данные из частного и обычного интернет-серфинга.

В жалобе говорится, что нарушения приватности могут касаться миллионов пользователей Google, которые с 1 июня 2016 года просматривали информацию в интернете в режиме "инкогнито".

Истцы требуют как минимум на 5 млрд долл.

Удаление информации с поисковых систем Google

В 2014 году Европейский суд признал право европейцев на удаление касающейся их информации из поисковиков. В то же время не закрытым остался вопрос касательно территории, на которую распространяется решение суда – всех стран или только ЕС.

Спустя некоторое время Франция обратилась к Google с требованием удалять информацию о пользователях во всем мире, но страна получила отказ. В ответ Франция наложила штраф в размере 100 тыс. евро на поисковик Google, который, в свою очередь, обжаловал его. Французский суд после этого обратился за разъяснениями в суд в Люксембурге.

В итоге, Европейский суд в Люксембурге в сентябре 2019 года принял решение о том, что компания Google и другие поисковые сервисы должны по требованию жителей стран Евросоюза удалять информацию о них из поисковых систем. Также согласно решению суда, поисковые системы обязаны предпринять меры, чтобы пользователи в странах ЕС не могли перейти по ссылке на сайты, которые не соответствуют европейскому законодательству.

Антимонопольное расследование Китая против Google

Китай готовится начать антимонопольное расследование в отношении Google из-за операционной системы Android. Китайские власти намерены проверить, использовала ли Google свою операционную систему для подавления свободной конкуренции производителей смартфонов. В мае 2019 года индийское антимонопольное ведомство уже инициировало проверку Google, чтобы выявить возможные злоупотребления, связанные с Android.

Дело открыто по инициативе производителя телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies Co Ltd в прошлом году и было представлено главным регулятором рынка страны в Антимонопольный комитет Государственного совета для рассмотрения. Решение о том, следует ли проводить официальное расследование, может быть принято уже в октябре, и на него могут повлиять взаимоотношения Китая с Соединенными Штатами.

Потенциальное расследование следует за множеством действий администрации президента США Дональда Трампа по подрыву китайских технологических компаний. Это касается включение Huawei в торговый черный список США. В то же время Китай приступает к серьезному пересмотру своего антимонопольного законодательства с предлагаемыми поправками, включая резкое увеличение максимальных штрафов и расширенные критерии оценки контроля различных компаний над рынком.

Антимонопольные органы рассмотрят вопрос касательно того, что рыночная позиция Google может нанести огромный ущерб китайским компаниям, таким как Huawei, поскольку потеря поддержки американского технологического гиганта для операционных систем на базе Android приведет к потере доверия и доходов.

Google vs частные лица

1. Компанию Google обвинили в дискриминации белокожих мужчин консервативных взглядов. Бывшие сотрудники компании Дэймор и Гудман утверждали, что Google при найме на работу прибегает к незаконным квотам, чтобы нанять как можно больше женщин и представителей нацменьшинств.

Отметим, Дэймор получил известность после увольнения из Google в 2017 году уволили из-за служебной записки, в которой речь шла о биологических отличиях между мужчинами и женщинами, а также критиковалось руководство компании за политику в сфере гендерного равенства. Дэймор и Гудман также обвиняют Google в неспособности защитить тех, кто исповедует консервативные взгляды. По данным ВВС, в иске идет речь об угрозах, унижениях и травле, которым якобы подверглись Дэймор и Гудман в Google.

2. Еще один иск подали бывшие сотрудницы Google. По их словам, компания выплачивает женщинам меньшие зарплаты, чем мужчинам за аналогичную работу. Также в иске говорится, что женщины имеют меньше возможностей для развития, чем мужчины.

В частности, одна из сотрудниц по имени Эллис заявила, что ее взяли на работу в 2010 году на должность, которая обычно достается выпускникам колледжей, а у нее на тот момент уже было 4 года опыта работы в этой сфере. В то же время мужчину в этот период с аналогичным опытом, взяли на более высокую должность. Спустя 4 года Эллис уволилась.

В Google тогда пообещали рассмотреть дело, но обвинения отклонили.

3. Еще один иск против Google подали за дискриминацию по возрасту. В период с 2007 по 2014 год женщина в возрасте старше 50 лет четыре раза пыталась устроиться на работу в компанию, но ей отказывали, ссылаясь на возраст. Но в компании заявляли, что дело было не в возрасте, а в том, что человек им не подходил из-за своей квалификации.

В итоге суд на Google подали 227 истцов.

В этот раз суд стал на сторону истцов. Материнская компания Google Alphabet Inc. теперь обязана проводить тренинги для сотрудников на тему возрастных предрассудков. Кроме того, в компанию обязали создать специальный комитет, который должен заниматься вопросами возрастного разнообразия при наборе специалистов.

Также истцы получили по 35 тыс. долл. в рамках дела по систематической дискриминации в отношении соискателей в возрасте. Их юристы также получили компенсации на общую сумму в 2,75 млн долл.

4. Британский исследователь из центра New Economics Foundation, отец троих детей Данкан Маккен подал против Google иск в Верховный суд Великобритании. Он обвинил компанию в незаконном сборе персональных данных детей младше 13 лет на платформе YouTube и требовал компенсацию в размере 2 млрд фунтов стерлингов. По словам Маккена, он представляет интересы более 5 млн детей.

5. Весной 2018 года бывший директор британской компании Which Ричард Ллойд подал иск против компании Google. Он тогда заявлял, что Google обходил настройки конфиденциальности браузера Safari и собирал личные данные пользователя. Истцы требовали материальную компенсацию в размере около 1 млрд долл. Тогда к иску присоединились 20 тыс. человек.

История завершилась в октябре того же года – Высокий суд Лондона заблокировал иск против компании Google по обвинению в сборе персональных данных 4 млн пользователей IPhone.

Напомним, портал "Комментарии" будет судиться с компанией Google из-за дискриминационной политики интернет-гиганта по отношению к сайту издания. Об этом заявил собственник медиагруппы "Комментарии" Виктор Гольдский. На своей странице в Facebok бизнесмен обратился к друзьям и подписчикам с просьбой посоветовать юридическую компанию в Соединенных Штатах Америки, которая смогла бы подать иск против Google и помочь "Комментариям" в данном разбирательстве. По словам Виктора Гольдского, портал "Комментарии" оспаривает не право Гугл вносить изменения в алгоритмы работы, а право разделять информационные сайты на угодные ему и неугодные, по критериям, которые не описаны в открытом доступе. Именно в этом и заключается дискриминация, проявления которой недопустимы в демократическом обществе.

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