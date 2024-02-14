Искусственный интеллект и мировая экономика: основные тенденции 2024 года

В 2024 году внедрение искусственного интеллекта (ИИ) начнет приносить ощутимые бизнес-результаты. Эта технология, которая включает способность обрабатывать и генерировать текстовый, голосовой и видеоконтент, помогает компаниям повышать производительность, способствует инновациям и стимулирует творчество. По оценкам международной консалтинговой компании McKinsey & Company, программы искусственного интеллекта могут приносить от 2,6 до 4,4 триллиона долларов США ежегодно в мировую экономику при разных бизнес-сценариях.



Основные тенденции искусственного интеллекта в 2024 году. Фото из открытых источников

Предлагаем вашему вниманию 12 трендов ИИ, которые будут доминировать в 2024 году.

Дальнейшее развитие генеративного ИИ

Генеративный ИИ или искусственный интеллект, используемый для создания контента и графики, стал главным технологическим трендом 2023 года. Самое главное, что он охватил не только гигантов индустрии, но и начал играть важную роль в небольших компаниях, даже состоящих из одного человека.

В 2024 году генеративный ИИ будет использоваться для обработки и интеграции различных типов данных, таких как текст, изображения и аудио, а также для создания аналитики, управления проектами и кодирования. Качество и релевантность контента, созданного с помощью ИИ, также будет расти, и в то же время, вероятно, будут попытки законодательно урегулировать связанные с этим вопросы, такие как авторское право, маркировка контента, созданного с помощью ИИ, или борьба с ложной информацией.

Кастомизация корпоративного ИИ

Кастомизация (процесс адаптации и настройки под конкретную аудиторию или потребности) искусственного интеллекта на предприятиях будет только расти, поскольку компании внедряют индивидуальные генерирующие приложения для ИИ. Эти программы предназначены для удовлетворения конкретных потребностей бизнеса посредством интеграции собственных данных и помогают обеспечить более точные и релевантные ответы.

Эта тенденция свидетельствует о переходе к более эффективным и персонализированным бизнес-решениям на основе искусственного интеллекта. К примеру, глобальная сеть розничной торговли может использовать региональные модели искусственного интеллекта, обучающиеся на таких данных, как предпочтения клиентов.

Модели ИИ с открытым кодом

В 2024 году модели искусственного интеллекта с открытым исходным кодом приобретут значительную популярность, что позволит компаниям ускорить рост за счет сочетания этих моделей с данными клиентов в реальном времени. Такая синергия увеличивает производительность и экономическую эффективность.

Голосовые боты в телефонной поддержке

Голосовые боты, то есть голосовые телефонные ассистенты, присутствуют на рынке уже несколько лет, но их качество растет с каждым годом. Современные голосовые роботы способны понимать сложные намерения абонента, а благодаря интеграции с такими решениями, как ChatGPT, они могут вести все более непринужденные разговоры. Развитие голосовых ботов идет бок о бок с развитием искусственного интеллекта, на основе которого они работают.

Голосовые боты все чаще используются для автоматизации процессов обслуживания клиентов в компаниях, становясь частью большего технологического тренда, включающего автоматизацию всей бизнес-деятельности. Ожидается, что количество голосовых помощников в мире достигнет 8,4 миллиарда в 2024 году (это больше, чем население планеты), удвоившись с 2020 года, когда их количество составляло 4,2 миллиарда. Следующим шагом, вероятно, станет понимание голосовыми ботами человеческих эмоций.

Отраслевые облачные платформы

Возрастает значение отраслевых облачных платформ, благодаря которым компании обмениваются данными для увеличения прибыли за счет продажи информации и в то же время получают выгоду от знаний других компаний. Отраслевое облако предлагает специализированные услуги и данные, разрешающие проблемы, характерные для определенной отрасли.

Такая экономика совместного использования информации приведет к общему повышению конкурентоспособности и инновационности секторов экономики, и в то же время поможет облегчить внутреннюю инфраструктуру отдельных компаний с помощью решений, которые можно найти на платформе.

Комплексная автоматизация бизнеса

Внедрение автоматизации в компании – это один из технологических трендов, который остается актуальным уже несколько лет, но в 2024 году акцент будет сделан на двух аспектах: интеграция бизнеса с решениями искусственного интеллекта и консолидация всех бизнес-процессов под одним зонтиком, которым может быть, например, современная ERP-система, но и другое решение, адаптированное под конкретную организацию.

Комплексная автоматизация не только повысит эффективность компаний, но позволит им легко масштабироваться и реагировать на вызовы рынка. Это также будет стимулировать инновации: у людей, освобожденных от выполнения однообразных задач, будет больше пространства для творчества. Благодаря доступу к большому количеству данных, все подразделения компании также смогут оперировать новейшей информацией и обмениваться ею в режиме реального времени.

Аналитика обширных данных

Большие массивы данных, генерируемые бизнесом и другими источниками, благодаря автоматическому анализу (с большой долей искусственного интеллекта) используются для улучшения работы компаний. Они уже внедряются такими компаниями как Netflix, чтобы рекомендовать людям фильмы на основе их истории просмотра, или Uber, чтобы планировать прайс-листы и маршруты автомобилей на основе анализа спроса.

Согласно исследованию независимой аналитической компании Forrester, объем неструктурированных данных, которыми владеют компании, удвоится в 2024 году. Стоит отметить, что благодаря генеративному ИИ, больше людей на разных уровнях компаний будут иметь доступ к выводам, сделанным на основе этих данных, а меньшие компании также смогут использовать большие данные. Генеративный ИИ также сможет создавать новый контент на основе существующих данных. Таким образом, два разных технологических тренда, сочетаясь, создают новое качество.

Принятие решений с помощью искусственного интеллекта

Искусственный интеллект, имея доступ к вышеупомянутым данным, также поможет менеджерам в принятии бизнес-решений. Эти решения можно будет принимать быстрее (компьютер способен за короткое время обработать миллионы доступных фрагментов информации и предложить выводы) и более объективно не только на основе человеческого опыта и интуиции, но и на основе точных данных. Однако это станет возможным только при условии понимания более широкого культурного, нравственного и социального контекста, доступного человеку, ведь технологические тренды нельзя оценивать в отрыве от человеческого опыта.

К примеру, искусственный интеллект поможет проанализировать рыночные данные, чтобы спрогнозировать потенциал или предложить цену нового продукта, организовать хаотическую информацию в четкие категории, чтобы помочь принимать решения, или оценить все факторы риска в конкретном проекте.

Кибербезопасность

Кибербезопасность — один из технологических трендов, который с каждым годом приобретает все большее значение, но в 2024 году она будет особенно важна из-за новых мощных угроз, связанных с развитием искусственного интеллекта, таких как ложная информация, новые виды мошенничества и дип-фейки. Парадоксально, но ИИ может быть лучшей защитой от атак — анализируя миллионы фрагментов информации и выявляя в них нарушения, он способен обнаруживать угрозы и реагировать на них быстрее человека.

К кибербезопасности следует относиться более комплексно, чем раньше. В отчете Gartner Top Strategic Technology Trends 2024 говорится о концепции управления непрерывным влиянием угроз, которая включает не только непрерывное выявление и диагностику, но и прогнозирование будущих киберугроз.

Развитие IoT (Интернет вещей)

Объем рынка увеличится в 2024 году до 19,2 миллиарда подключенных устройств.

Интернет вещей приобретает все большее значение в таких сферах, как производство, логистика, сельское хозяйство и здравоохранение, но многие компании из других секторов также используют эти технологии для повышения эффективности своих операций – анализа производственных данных, автоматизации бизнес-процессов или создания новых услуг и товаров.

IoT также означает умные дома, адаптирующиеся к индивидуальным потребностям своих пользователей, и ряд городских устройств, которые используются, например, для управления дорожным движением, мониторинга погоды или безопасности. Важнейшим будущим изменением является обогащение этой экосистемы решениями искусственного интеллекта, что позволит ее еще больше усовершенствовать.

Метапространство

Метамир – это виртуальный эквивалент реального мира и пространство, в котором компании могут работать, продавая виртуальные товары и используя виртуальную валюту. Хотя этот технологический тренд медленно развивается уже несколько лет, по прогнозам Bloomberg Intelligence, в 2024 году этот рынок достигнет 800 миллиардов долларов США.

Метамир – это место, где используются громкие технологии последних лет, такие как NFT, дополненная реальность или блокчейн. Среди наиболее вероятных возможностей его использования – продажа и обмен виртуальными произведениями искусства, планирование городского пространства, интеграция с искусственным интеллектом (в том числе использование виртуальных помощников и контента, созданного ИИ) и геймификация.

Распределенные команды

Этот технологический тренд начинается еще со времен пандемии, когда люди начали работать из дома. Дистанционная работа, несмотря на коммуникационные вызовы, доказала свое наибольшее преимущество – эта модель позволяет создавать команды на основе гораздо более широкой базы специалистов, чем в случае с традиционными компаниями. Так создаются распределенные команды, для которых современные технологии являются главным соединяющим звеном сотрудничества.

В 2024 году технологии, поддерживающие команды, работающие неполный рабочий день, продолжат развиваться, включая лучшие средства обмена мгновенными сообщениями, более доступные облачные технологии, более стабильный интернет и веб-инструменты для совместной работы для различных функций предприятия. Задача этого года — объединить эти инструменты в целостную экосистему, максимально точно имитирующую реальное сотрудничество в реальном времени, обеспечивая при этом доступ к информационным ресурсам, которыми пользуется команда.

Потенциал искусственного интеллекта огромен, и его влияние только начинается. Поэтому все, кто хорошо проинформирован и адаптирован к изменениям, могут использовать возможности искусственного интеллекта для построения более эффективного, инновационного и инклюзивного будущего.