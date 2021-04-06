Цифровая Украина: «умные города», программа «Дія» и как «забанили» Huawei

С одной стороны, технологическое развитие в целом и диджитализация в частности необходимы любому государству, которое хочет идти в ногу со временем и передовыми странами мира. Мы входим в новую эпоху, предусматривающую сквозную цифровизацию буквально всего, особенно это касается бизнеса. С другой стороны – не нужно быть большим специалистом в экономике и предпринимательской деятельности, чтобы понимать: цифровое оборудование не дается Украине бесплатно, и чтобы обеспечить интернетом и электронной документацией более 90% населения страны, как обещают представители власти, нужна достаточно большая сумма.

Цифровая Украина. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Комментарии" разбирались, что обещали украинцам в направлении цифровой трансформации страны, и какие из декларируемых программ удалось реализовать.



"Умный город" без Huawei

Отдельным пунктом стоит упомянуть программу smart cities ("умный город")— взаимодействие власти и горожан на основе современных технологий. Здесь важно как направление, заданное центральной властью, так и работа местных советов. Ведь не секрет, что украинские города в своем технологическом развитии значительно отличаются друг от друга. Многие местные советы заключают договоры с фирмами напрямую, не дожидаясь одобрения президента, правительства или парламента. И если в Киеве, Днепре, Львове, Харькове концепцию развития "умного города" приняли еще в период 2016-2019 гг., то в большинстве других населенных пунктов с этим большие проблемы.

В некоторых городах появились бесплатные вай-фай зоны, станции подзарядки авто, электронные закупки, скамейки с USB-портами, специальная служба мэра, система единого электронного билета и т.п. Другие же до сих пор живут словно в "каменном веке".

Отдельной строкой стоит упомянуть тот факт, что к реализации программ "умного города" в Украине была подключена китайская компания Huawei.

Еще при прошлой власти многие украинцы высказывали обеспокоенность: данная фирма-гигант тесно сотрудничает с Россией, Беларусью и азиатскими странами с авторитарным типом управления. Да и в же Китае, где руководство никак демократическим не назовешь, Huawei работает весьма активно. То есть новые технологии, по мнению многих граждан, внедряются властями не только для удобства, но и для тотального контроля. Кроме того, ошибки при внедрении диджитализации, в том числе и "умного города", могут привести к утечке важнейших данных в руки мошенников.

Однако китайское оборудование, как известно, стоит сравнительно недорого. Это одна из главных причин, почему украинские власти старались заключать договоры именно с Huawei. И если до 2020 года упомянутая компания активно работала в нашей стране, вкладывая деньги в технологии "умного города", то потом появились проблемы, связанные с отношениями Вашингтон-Пекин.

Так, в конце прошлого года МИД Украины начал демонтаж всего оборудования Huawei, установленного на административных зданиях. Вскоре примеру дипведомства последовали и другие правительственные учреждения.

Официальные источники сообщили, что между США и Украиной была достигнута договоренность, в результате которой Киев отказался сотрудничать с Huawei в проекте создания "умного города", а китайская техника будет заменена на продукцию американской Cisco.

Основное обвинение, выдвинутое американской стороной в адрес Huawei – шпионаж. Официальный Киев хотя и не обвинял китайскую компанию открыто, но своими действиями поддержал власти США.

Чем закончится эта мини-реформа "слуг народа", покажет время. С одной стороны, американская техника по качеству значительно выше китайской. С другой – она дороже, и, как говорил бухгалтер из известного фильма, хотелось бы знать, "во что это всё выльется, и кто будет платить".

Украину давно пытались "увімкнуть"

Стоит отметить, что отдельные попытки "оцифровать" Украину предпринимались еще при старых властях, причем разных цветов и идеологических убеждений. Говорили об этом президенты Леонид Кравчук и Леонид Кучма, не забывал про диджитализацию Виктор Ющенко, а Виктор Янукович в Давосе, завлекая иностранных инвесторов, вообще призвал их "увімкнуть Україну", причем произнес это так, что в очередной раз стал героем мемов и демотиваторов.

Много было обещаний вывести Украину на новый уровень в этом вопросе и при Петре Порошенко. Но конкретно поднять "на знамя" этот вопрос решились только "слуги народа". И именно при президентстве Владимира Зеленского была создана специальная структура – Министерство цифровой трансформации Украины.

"Дія": любимое детище или блудная дочь

Одной из главных идей Зеленского и его команды стал государственный проект "Дія" — "Держава і Я" как часть программы "Государство в смартфоне". 6 февраля 2020 года данное приложение для смартфонов запустили в тестовом режиме, а уже в апреле того же года для граждан Украины стали доступными электронные паспорт и загранпаспорт. Кроме того, в рамках "Государства в смартфоне" была введена электронная подпись, которая выдавалась сроком на два года.

Чуть позже "Дія" появилась в свободном доступе в AppStore и GooglePlay, также постепенно расширился перечень документов, которые предоставлял этот сервис.

Управляющий партнер платежной платформы для бизнеса Fondy Валерия Вагоровская обращает внимание на преимущества приложения "Дія". По ее мнению, Министерство инфраструктуры проделало огромную работу в развитии этого направления. Кроме онлайн-доступа к госуслугам, Вагаровская выделяет разделы "Дія.Цифрова освіта", "е-Малятко", "Дія.Бізнес" ("Жизненный цикл предпринимателя", каталог бизнес-идей, консалт-хабы и т.д.).

Кроме того, эксперт обращает внимание на важность критики со стороны пользователей, ведь она помогает скорее довести приложение до совершенства и ускорить процессы, на которые другие страны тратили по несколько лет.

"Приятный факт: в докладе ООН за 2020 год Украина находится в группе стран с высоким уровнем EGDI (E-Government Development Index). Этот индекс учитывает качество онлайн-услуг, уровень развития телекоммуникационной инфраструктуры и объем человеческого капитала. В своем самом первом докладе в 2001 году эксперты ООН определяли электронное правительство как "использование интернета и всемирной сети для доставки государственной информации и сервисов гражданам". В то время из 190 стран – членов ООН возможность электронного взаимодействия жителей с госорганами было в 17 странах", – подчеркивает эксперт.

Запуск проекта не обошелся без проблем, причем от сугубо технических до экономических. Возникали вопросы, какое отношение к государственной программе имеет частный банк, логотип которого всплывал при загрузке приложения. Также не стыковались слова представителей власти, которые вначале пообещали не тратить бюджетных денег на "Дія" и другие подобные проекты, а после – отчитались о том, что на все это "удовольствие" уже использованы миллионы долларов.

Кроме того, скептики критиковали такую услугу как электронный загранпаспорт. По их мнению, на данный момент нет никакого смысла в такой услуге от "Дія", если при въезде в другие страны все равно требуется бумажный документ, а цифровой не признается.

К слову, программа "Дія" предусматривает перевод государственных услуг в онлайн. И один из девизов команды Зеленского звучит примерно так: "Нет услуги в онлайне – нет ее в офлайне". Однако нужно учесть тот факт, что перед тем, как переводить всё в новый формат, необходимо этот самый онлайн обеспечить всему населению. А это не так просто, особенно в реалиях экономических проблем, аннексии Крыма, где, не забываем, тоже живет население Украины; а также боевых действий на Донбассе, где всего один снаряд в считанные доли секунды может привести всю "диджитализацию" в груду металлолома.

"Третья страна в Европе"

Впрочем, "Зе-команда" продемонстрировала упорство в достижении своих целей. И это несмотря на то, что во время своего правления "слуги народа" уже недосчитались нескольких своих членов, включая и тех, кто вначале столь уверенно продвигал новаторские программы.

В апреле 2020 года Кабинет министров Украины официально признал электронные загранпаспорта или ID-карты, загруженные в приложение "Дія", такими же полноценными документами, как и бумажные и пластиковые паспорта.

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, паспорт в смартфоне позволит не носить с собой ID-карты и выписки из нее.

А по информации президента Украины, Украина стала "третьей страной в Европе, где есть что-то подобное".

В октябре 2020 года была представлена обновленная версия приложения — Дія 2.0. Кроме ID-карты и зарубежного биометрического паспорта, стали доступны водительское удостоверение, налоговый номер, свидетельство о рождении, справка переселенца и ряд других документов.

16 февраля 2021 года Верховная Рада Украины поддержала изменения в Закон Украины "О дорожном движении". Благодаря поправкам к Закону, теперь водитель может показать полицейским для удостоверения личности и права на вождение свои электронные водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и договор обязательного страхования.

До этого юридическая сила упомянутых документов определялась специальным постановлением Кабинета министров Украины.

"Не Дій.Вдома", или Заяц на обед не придет

Если большинство программ, запущенных в рамках проекта "государство в смартфоне", несмотря на различные проблемы, были признаны в целом удачными, то приложение "Дій.Вдома" стало настоящим проклятием "Зе-команды". Внедренное изначально с целью борьбы с распространением коронавируса, оно, скорее, как раз дало обратный результат и стало причиной для возмущений большого количества граждан. Мало того, что технически недоработанное приложение "Дій.Вдома" постоянно работало со сбоями, так еще и власти совершенно недальновидно распорядились о принудительной его установке, не позаботившись о "тактике отступления" и альтернативных способах решения проблемы.

В результате – огромные очереди в аэропортах, пунктах пропуска, особенно страдали те, кто пересекал линию разграничения на Донбассе. Жители преклонного возраста, которые, как известно, в большинстве своем, "не дружат" с современной техникой, просто не справлялись с новыми требованиями. На КПП, видя, что у них в телефонах не установлена программа, их часто отправляли в конец очереди, также они становились жертвами аферистов, которые сдирали с них по 100-300 грн только за установку программы и консультации по ее использованию. Серверы "ложились", программа тормозила, создавались огромные заторы на пунктах пропуска, и вместо профилактики коронавируса граждане получали дополнительные шансы заразиться из-за образовавшихся столпотворений.

Также интересные события происходили и по приезде в Украину как из-за рубежа, так и с неподконтрольных территорий. Установленное принудительно приложение "Дій.Вдома" проверяло геолокацию пользователя и просило сделать селфи. Если человек не успел отправить фото, или геолокация не совпала, к нему могли приехать работники правоохранительных органов. Были случаи, когда дело заканчивалось не только неприятными разговорами, но и штрафами. Причем если одним гражданам приходилось постоянно селфиться то с головой набок, то в другой позиции, то другие просто удаляли "Дій.Вдома" со своего устройства – и их вообще никто не трогал.

Получилось, как в известном анекдоте про Льва, записывающего зверей, которых собирался съесть, и Зайца:

"– А можно не приходить на ужин?...

– Можно. Не придёшь? Тогда я тебя вычеркиваю, З-з-заяц".

Прогресс или регресс

Проблем во время запуска программ в рамках проекта "государство в смартфоне" было немало. Так, многие пользователи жаловались на то, что в водительском удостоверении не отображается фото, исчезает QR-код. Пришлось разработчикам давать ссылки на специальный сайт, где можно было устранить неполадки.

Появление важных документов в электронном формате, как, например, ID паспорт, приходилось ждать довольно долго. Возможность путешествовать внутренним железнодорожным и авиатранспортом, а также получать административные, банковские и почтовые услуги граждане Украины получили тоже не сразу, а спустя месяцы.

Например, использование е-паспортов в украинских аэропортах анонсировали в апреле 2020 года, но по факту такая услуга стала доступна только в июле. "Укрпошта" начала принимать цифровые документы в октябре, а банки – только в декабре прошлого года.

До этого документы просто находились в смартфоне, но использовать их было нельзя.

Примечательно, что многие граждане Украины до сих пор не имеют возможности полноценно использовать "Дію", и обновления им помочь не могут. У большинства имеются паспорта-книжки старого образца, и возможности преобразовать их в полноценный цифровой формат пока нет. Чтобы документ появился в приложении, его нужно заменить на ID-карту, а для этого без обращения в миграционную службу не обойтись.

По мнению Валерии Вагоровской, в Украине нужно больше информировать население о возможностях электронных сервисов, их безопасности и преимуществах, усовершенствовать цифровые продукты и услуги и обеспечить доступ 100% населения к широкополосному интернету.

С подобными проблемами во время запуска электронных сервисов сталкивались и другие страны. Например, в Великобритании сервис электронного правительства заработал с 1 апреля 2004 года. Но в 2018 году вопрос 100% доступа населения к качественному интернету еще не был решен. Для устранения проблемы использовались все возможности. Для того, чтобы обеспечить жителям сельской местности доступ к качественной мобильной связи, государство, к примеру, заключило соглашение с Англиканской церковью о возможности размещения Wi-Fi – передатчиков и на шпилях церковных строений.

Тем не менее, несмотря на изложенные проблемы, приложение "Дія" постепенно становится полноценным заменителем как обычного украинского паспорта, так и других документов. Также стоит отметить, что в 2021 году разработчикам приложения удалось устранить значительную часть из проблем.

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