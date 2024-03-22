Стоит ли покупать автомобиль из США

Несмотря на то, что львиная доля украинских автолюбителей пользуется европейскими марками авто из-за близости расположения края производителей и больших возможностей выбора на местных авторынках, подержанные автомобили из США становятся все более популярными в Украине.

Автомобили из США (фото из открытых источников)

При выборе автомобиля из США экономия играет ключевую роль. Привлекательные цены на автомобили в Штатах дают украинцам возможность не только сэкономить от 25% до 40% при покупке, но и выбрать автомобиль с качественной комплектацией и другими преимуществами американского транспорта.

Импорт б/у автомобилей из США в Украине растет рекордными темпами

Импорт автомобилей из США в Украину продолжает набирать обороты, занимая уже 19% украинского рынка подержанных машин. В феврале текущего года было зарегистрировано более 3300 подержанных легковых автомобилей, привезенных из США, что на 77% превышает количество регистраций за февраль прошлого года. Эти данные были представлены профильной ассоциацией "Укравтопром".

Интересно, что на долю автомобилей из США пришлось 19% всех зарегистрированных подержанных автомобилей в Украине в феврале 2024 года. Среди зарегистрированных автомобилей преобладают машины с бензиновыми двигателями, составляющие 48% от общего числа, а также электромобили, доля которых достигла почти трети. В топ-5 по количеству регистраций вошли следующие популярные модели:

1. Tesla Model 3 – 373 авто

2. Tesla Model Y – 256 авто

3. Jeep Cherokee – 212 авто

4. Volkswagen Passat – 208 авто

5. Ford Escape – 201 авто.

Средний возраст американских подержанных автомобилей, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце, составил 6,3 года.

Какие преимущества покупки автомобиля из США

Перед тем, как решиться на приобретение американского авто, украинскому автолюбителю стоит взвесить все за и против этого шага.

К безусловным преимуществам покупки автомобиля из США можно отнести:

Широкий выбор и низкие цены. Американцы как автомобильная нация имеют особое отношение к автомобилям, что отражается в их частой смене машин. Из-за перенасыщенности рынка в США, б/у автомобили часто продаются за границу, включая Украину, по более низким ценам, что делает приобретение авто из США финансово привлекательным.

Прозрачная история и проверенный пробег. Строгое законодательство в США предусматривает уголовную ответственность за манипуляции с пробегом. Большие организации, такие как Carfax, ведут учет истории автомобилей, обеспечивающий более прозрачную историю авто из США, что важно для покупателей.

Доступное горючее и богатая комплектация. В США цены на горючее ниже, а государство строго регулирует их. Американские автомобили обычно имеют богатую комплектацию, включая автоматическую коробку передач, климат-контроль и множество удобств, что делает их привлекательными для покупателей.

Уникальный дизайн и модель. Дизайн американских автомобилей часто привлекает внимание своей оригинальностью. Многие модели создаются специально для рынка США, что позволяет приобрести уникальные комплектации или модели, которые могут быть недоступны на украинском рынке.

Недостатки приобретения автомобиля из США

Несмотря на многие преимущества, украинскому покупателю следует учесть несколько важных моментов, которые могут испортить удовольствие от покупки автомобиля:

Длительный процесс доставки. Покупка автомобиля из США включает длительный процесс доставки, который может занять несколько месяцев с момента заказа до фактического получения машины. Этот процесс требует тщательного планирования заранее.

Необходимость страхования. При доставке автомобиля из США существует риск повреждений при перегрузке из контейнера в контейнер. Для защиты от потенциальных повреждений необходимо оформить страховку, которая может потребовать дополнительных затрат и времени.

Дополнительные расходы на обслуживание: Американцы могут неаккуратно относиться к салону автомобиля, что может потребовать дополнительных затрат на химчистку и восстановление деталей салона. Планирование затрат на техническое обслуживание после покупки также важно.

Риск покупки с аукционов. Некоторые автомобили из США могут происходить со страховых аукционов, что увеличивает вероятность покупки машины, которая была в серьезном ДТП. Приобретая авто из США на вторичном рынке, важно проверить состояние ЛФП и историю автомобиля.

Низкое качество материалов. Американские автомобили иногда имеют дешевый пластик в салоне и внешней оптике, что может быстро изнашиваться под воздействием солнечных лучей, требуя дополнительного ухода и замены деталей.

Сколько стоит купить автомобиль из США в Украине.

Покупка автомобиля из США в Украине включает несколько ключевых финансовых аспектов:

Стоимость покупки. Минимальный бюджет на покупку американского автомобиля обычно начинается от 7000$. Цены на аукционах в США могут варьироваться в зависимости от конкретного лота, однако окончательная стоимость определяет результат аукциона. Если ваша ставка побеждает, вы покупаете автомобиль

Цена доставки: доставка автомобиля из США в Украину производится морским путем. Стоимость доставки формируется индивидуально для каждого автомобиля, учитывая его местонахождение и габариты. В среднем цена доставки составляет около 1400$, но может варьироваться от 1200 до 1700 USD в зависимости от конкретных условий.

После покупки на аукционе автомобиль отправляется в порт, грузится на корабль и доставляется в Украину. По прибытии, прохождении растаможки, автомобиль доставляется к автовозу или эвакуатору, с оплатой доставки по Украине на этапе растаможки.

Как формируется цена американского авто из США

Чтобы показать, как формируются цены на американские автомобили для украинских автолюбителей, рассмотрим это на пример автомобиля Kia Optima EX. Информация предоставлена одной из компаний, занимающихся поставками американских автомобилей в Киев.

При формировании цены на американский автомобиль в Украине на примере Kia Optima EX из США учитываются разные факторы и расходы:

· стоимость лота и сборы аукциона: 4050$ за лот плюс 623$ сборы аукциона, образующие первоначальную стоимость в размере 4673$;

· комиссия банка: 12$ плюс 0,5% от суммы, составляющей 23.37$;

· услуги посредника: 800$;

· доставка: включает морские перевозки, складское обслуживание, внутренняя грузовая перевозка по США и почтовая отправка документов, общей стоимостью 1275$;

· оформление доверенности: 300 грн.;

· таможенный платеж: 2100$.;

· брокер и экспедитор: 800$;

· стоянка в порту: 48$;

· Доставка автовозом в Киев: 200$.;

· ремонт: 3500$;

· сертификация: 300$;

· постановка на учет: 200$;

Итоговая цена растаможенного автомобиля после ремонта составляет 13 941,37$.

При принятии решения о покупке автомобиля, будь то за рубежом или на вторичном рынке Украины, важно иметь терпение и хорошо продумывать каждый шаг. Б/у автомобиль из США обязательно потребует дополнительных средств, поэтому украинским автолюбителям рекомендуется провести анализ стоимости запчастей для выбранного автомобиля заранее. Это поможет оценить перспективы владения авто и подготовиться к возможным затратам еще до совершения покупки. Внимательное планирование и анализ помогут осознать выбор и избежать неприятных сюрпризов в будущем.