Українців позбавлять можливості користуваатися YouTube: цце рішення викликає шок

Популярний відеосервіс YouTube суттєво підняв вартість платної підписки Premium для українських користувачів. Ціни на основні тарифні плани зросли більш ніж на 80%, а найбільш відчутним стало подорожчання сімейної підписки — її вартість фактично подвоїлася.

Фото: з відкритих джерел

Згідно з інформацією на офіційному сайті платформи, тепер українцям доведеться платити:

· індивідуальний тариф — 179 грн на місяць замість попередніх 99 грн;

· сімейний пакет — 299 грн замість 149 грн;

· студентський тариф — 109 грн замість 59 грн.

Отже, звичайна індивідуальна підписка стала дорожчою приблизно на 81%. Для студентів ціна зросла майже на 85%, тоді як сімейний пакет продемонстрував найбільше підвищення — приблизно на 101%.

YouTube Premium пропонує користувачам низку переваг порівняно зі звичайною версією сервісу. Зокрема, передплатники можуть переглядати відео без рекламних вставок, завантажувати ролики на пристрій для перегляду без підключення до інтернету та продовжувати відтворення контенту у фоновому режимі.

До пакета також входить YouTube Music Premium, що дозволяє слухати музику без реклами та користуватися додатковими можливостями музичного сервісу.

Водночас частина функцій, які раніше вважалися перевагою Premium, поступово стає доступною ширшій аудиторії. Наприклад, YouTube нещодавно зробив режим "картинка в картинці" безкоштовним для всіх користувачів. Раніше ця можливість була доступна переважно власникам платної підписки.

Подорожчання YouTube Premium відбувається на тлі загальної тенденції до перегляду цін на стримінгові сервіси. Раніше в різних регіонах світу підвищував тарифи й музичний сервіс Spotify.

Портал "Коментарі" вже писав, що 20-річна позивачка виграла судову справу проти Meta та Google, звинувативши їхні платформи у формуванні залежності від коротких відео.