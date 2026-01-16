AI-революція в Україні: як українцям перекваліфікуватися і стати лідерами ринку праці

У 2026 році, коли Україна продовжує відновлення після повномасштабного вторгнення, штучний інтелект стає не просто технологічним трендом, а ключовим фактором трансформації економіки. Швидкий розвиток цієї технології та пов'язаних з нею процесів автоматизації радикально змінює професії, особливо в галузях інформаційних технологій, промислового виробництва та аграрного сектору.

АІ кваліфікація. Фото: з відкритих джерел

Згідно з даними Міністерства цифрової трансформації України, обсяг ринку ШІ в країні вже сягнув 419,4 мільйона доларів США, з очікуваним щорічним зростанням на рівні 26,26%, що дозволить перевищити позначку в $1,5 млрд до 2031 року. Це створює як виклики, так і можливості для працівників, які мусять адаптуватися, аби зберегти конкурентоспроможність.

Зміни в економічних секторах через ШІ

Штучний інтелект суттєво впливає на ключові галузі української економіки, прискорюючи автоматизацію рутинних завдань і створюючи попит на нові навички. У сфері інформаційних технологій, де Україна посідає друге місце в Східній Європі за кількістю компаній, що спеціалізуються на ШІ, кількість фахівців у цій області зросла вп'ятеро за останнє десятиліття/ Однак, як зазначають експерти, вимоги до навичок у професіях, пов'язаних зі штучним інтелектом, змінюються на 66% швидше, ніж в інших сферах, що в 2,6 раза перевищує показники попереднього року. Це стосується переважно посад початкового рівня, таких як тестувальники програмного забезпечення, де штучний інтелект виконує завдання швидше та без помилок.

У промисловому виробництві автоматизація через штучний інтелект призводить до заміни ручної праці на автоматизовані лінії. Наприклад, у логістиці автоматизовані сортувальні системи замінюють працівників, які раніше займалися переміщенням і скануванням вантажів, а камери з штучним інтелектом проводять інвентаризацію без людського втручання. Згідно з прогнозами, у галузях з високим рівнем використання ШІ дохід на працівника зростає втричі швидше, ніж у традиційних секторах. У аграрному секторі, який є одним з основних для української економіки, агродрони та трактори з автопілотами замінюють бригади робітників. Один оператор дрона може виконувати роботу цілої команди, особливо в умовах післявоєнного відновлення, де великі землевласники вже тестують такі. З 2022 року темпи зростання прибутків у підготовлених до штучного інтелекту галузях зросли майже в 4 рази, що підкреслює необхідність швидкої адаптації.

Ці зміни вимагають від працівників постійного навчання, аби не втратити робочі місця, а натомість отримати надбавку до оплати праці в розмірі 56% за володіння навичками ШІ, що на 25% більше, ніж у попередньому році.

Державні ініціативи з перекваліфікації

Держава активно реагує на виклики, впроваджуючи програми підвищення кваліфікації. Національне агентство України з питань державної служби затвердило переліки пріоритетних напрямів підвищення кваліфікації на 2026 рік, включаючи інструменти реалізації бюджетно-податкової політики та засади запобігання корупції, з акцентом на цифрові навички. У 2026 році стартує пілотування реформи старшої школи в 79 ліцеях, де акцент робитиметься на профільній середній освіті з урахуванням технологій.

Проєкт Reskilling Ukraine пропонує безоплатне навчання для жінок, які бажають опанувати затребувані професії, сприяючи перекваліфікації в умовах дефіциту кадрів. Міністерство освіти і науки України планує підвищення зарплат вчителям на 30% з 1 січня 2026 року та ще на 20% пізніше, аби стимулювати розвиток освіти. Крім того, проєкт AI Factory передбачає запуск першої державної інфраструктури для штучного інтелекту у 2026 році, що створить умови для навчання та впровадження технологій.

Як зазначає Олексій Катасонов, партнер практики оподаткування, юридичних послуг та розвитку людського капіталу компанії PwC Україна: "У процесі відбудови України штучний інтелект відіграватиме важливу роль в економічних змінах, відкриваючи нові можливості для інвестицій та розвитку різних галузей. Тому потрібні нові підходи до роботи, ширше використання штучного інтелекту та інших технологій, постійне навчання працівників і розвиток принципово нових навичок у цій сфері"

Роль онлайн-освіти в адаптації до нових реалій

Онлайн-платформи стають основним інструментом перекваліфікації. Платформа Prometheus, найбільша в Україні, налічує 3 460 000 слухачів, видала 3 190 000 сертифікатів і пропонує понад 480 курсів, включаючи спеціалізовані з штучного інтелекту, програмування та аналізу даних. Серед популярних – "Штучний інтелект: Практикум" та "Основи аналітики даних", які допомагають світчерам опанувати нові професії.

Coursera, глобальна платформа, з 2022 року надала доступ понад 250 українським університетам, де 56 000 слухачів отримали 180 000 сертифікатів з 8700 курсів, включаючи "Штучний інтелект для всіх". Ці курси перекладені українською, з акцентом на персоналізоване навчання через штучний інтелект.

Валентин Кропов, головний технологічний директор компанії N-iX, підкреслює: "Ключова компетенція 2026 року — вміння поєднувати класичну розробку з ефективним використанням агентів штучного інтелекту".

Участь бізнесу в навчанні впродовж життя

Бізнес активно долучається до перекваліфікації через дефіцит кадрів. Компанії йдуть до університетів, аби готувати спеціалістів. Корпорація Microsoft Україна співпрацює з Міністерством цифрової трансформації України, пропонуючи курси з штучного інтелекту та кібербезпеки, сприяючи розвитку навичок. Google Україна розвиває професійні навички через курси з ШІ, як "Основи кібербезпеки для бізнесу", що допомогло компаніям створити команди з кібербезпеки.

Олександр Краковецький, головний технологічний директор DonorUA та виконавчий директор DevRain, коментує: "Роботизація буде швидшою там, де роботодавці несуть великі витрати на оплату праці, де роль регуляторних органів менш відчутна і там, де роботизація матиме величезний ефект, наприклад, на великих заводах. У регіонах, де робоча праця дешева, роботизація відбуватиметься повільніше".

Успішні приклади програм перекваліфікації

Реальні історії демонструють ефективність підходів. Владислав Виноградов, працівник групи приватних охоронних компаній, пройшов курс "Основи кібербезпеки для бізнесу" від компанії Google, що надав йому потужний імпульс для розвитку компанії та створення спеціалізованої команди з кібербезпеки. Навчання допомогло йому глибоко зрозуміти, що саме потрібно для ефективного захисту бізнесу від кіберзагроз, включаючи оцінку ризиків, впровадження захисних заходів та координацію команди, що стало ключовим кроком у посиленні безпеки в умовах кризового періоду.

Ще одним з прикладів успішною перекваліфікації на базі ШІ є програма "Ветеранське коло" від платформи Prometheus — комплексна безплатна ініціатива для ветеранів, ветеранок, членів їхніх родин, а також сімей загиблих, полонених і зниклих безвісти, спрямована на професійний розвиток, перекваліфікацію та інтеграцію в цивільне життя, зокрема через опанування навичок у сфері інформаційних технологій. Учасники отримують індивідуальну підтримку від експертів, включаючи консультації з кар'єрного зростання, курси з IT-спеціальностей та допомогу в працевлаштуванні, що дозволяє тисячам ветеранів успішно перейти від військової служби до цивільних професій, таких як програмування чи аналіз даних. Завдяки цій програмі ветерани не лише набувають затребуваних компетенцій, але й знаходять стабільну роботу, сприяючи своєму економічному відновленню та внеску в суспільство

Ukrainian Digital Bootcamp від платформи Prometheus є безплатною навчальною програмою для українських підприємців, які прагнуть зростати, масштабувати бізнес і змінювати правила гри, надаючи сучасні бізнес-інструменти, фінансові стратегії та діджитал-технології для розвитку сучасного бізнесу. Програма включає 50 курсів, консультації та супровід від банків-партнерів, що допомагає учасникам впроваджувати інновації, оптимізувати процеси та розширювати ринки, сприяючи швидкому зростанню компаній у поствоєнний період.

IT-школа GoIT пропонує понад 20 програм підготовки для перекваліфікації з нуля в IT та діджитал-професії, з акцентом на практичні навички, інтеграцію штучного інтелекту та гарантію працевлаштування, де випускники з різних сфер, таких як менеджери, освітяни, підприємці, інженери, будівельники чи бухгалтери, успішно переходять до ролей у програмуванні, як у випадку з Русланом Скірою, який став Full-stack Python Developer у компанії EPAM. Школа має понад 7000 працевлаштованих випускників, які працюють у 2100+ IT-компаніях України, Європи та США, з 558 відеовідгуками про успішне працевлаштування, а Career Center надає підтримку в оформленні резюме, тренуванні співбесід та прямій рекомендації партнерам, забезпечуючи середній пошук роботи в 3 місяці.

Таким чином, адаптація до нових технологій – це ключ до конкурентоспроможності, що забезпечує не тільки збереження робочих місць, але й економічне зростання нашої держави через підвищення продуктивності та інноваційну трансформацію секторів економіки.